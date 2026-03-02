Tres viviendas precarias fueron consumidas por un incendio en Concepción del Uruguay

Tres viviendas se incendiaron en la zona del exFAPU en Concepción del Uruguay

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la noche en la zona del exFAPU, en el ingreso a Concepción del Uruguay, donde tres viviendas precarias fueron completamente consumidas por el fuego, informó La Pirámide.

Precisamente, el hecho ocurrió en inmediaciones de 20 del Oeste Norte al 161, en un sector ubicado detrás del mencionado predio. Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron damnificadas y perdieron la totalidad de sus pertenencias.

Facebook | Mónica Martínez

De acuerdo a la información brindada por las propias familias afectadas, en las viviendas residían jóvenes de entre 18 y 28 años, además de dos adultos mayores de 70 y 72 años.

Si bien el incendio de las tres viviendas fue confirmado, fuentes oficiales aclararon que no cuentan con información formal sobre pedidos de ayuda, aunque las familias damnificadas manifestaron públicamente estar necesitando colaboración solidaria.

Las causas del incendio no fueron informadas hasta el momento.