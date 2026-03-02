 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Tres viviendas precarias fueron consumidas por un incendio en Concepción del Uruguay

El siniestro fue en la zona conocida como el exFAPU, en el ingreso a La Histórica. En los inmuebles residían jóvenes y adultos mayores y los moradores solicitan ayuda de la comunidad para reconstruir sus hogares.

2 de Marzo de 2026
Tres viviendas se incendiaron en la zona del exFAPU en Concepción del Uruguay
Tres viviendas se incendiaron en la zona del exFAPU en Concepción del Uruguay Foto: Facebook | Mónica Martínez

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la noche en la zona del exFAPU, en el ingreso a Concepción del Uruguay, donde tres viviendas precarias fueron completamente consumidas por el fuego, informó La Pirámide.

 

Precisamente, el hecho ocurrió en inmediaciones de 20 del Oeste Norte al 161, en un sector ubicado detrás del mencionado predio. Como consecuencia del siniestro, varias personas resultaron damnificadas y perdieron la totalidad de sus pertenencias.

Facebook | Mónica Martínez

 

De acuerdo a la información brindada por las propias familias afectadas, en las viviendas residían jóvenes de entre 18 y 28 años, además de dos adultos mayores de 70 y 72 años.

Facebook | Mónica Martínez

Si bien el incendio de las tres viviendas fue confirmado, fuentes oficiales aclararon que no cuentan con información formal sobre pedidos de ayuda, aunque las familias damnificadas manifestaron públicamente estar necesitando colaboración solidaria.

Facebook | Mónica Martínez

 

Las causas del incendio no fueron informadas hasta el momento.

Temas:

Concepción del Uruguay Incendio
