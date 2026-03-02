Un incendio en residencia estudiantil de calle Pellegrini al 400, en Paraná, movilizó a tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, dos de Bomberos Zapadores y personal policial de Comisaría Primera durante la madrugada de este lunes. El fuego se originó en una habitación de la planta alta y se extendió a otros sectores de la vivienda.

Elonce accedió a imágenes que mostraron la intensidad de las llamas en el interior del inmueble. El siniestro fue reportado alrededor de las 2 de la mañana mediante un llamado telefónico que alertó sobre el fuego en una vivienda de la zona.

Imágenes muestran la voracidad del incendio que afectó a residencia estudiantil de Paraná

Al arribar al lugar, la primera dotación constató que la habitación estaba completamente tomada por el fuego y solicitó apoyo de un camión cisterna para reforzar el operativo.

Trabajo de los bomberos

“Se procedió a trabajar en conjunto con personal de Bomberos Zapadores y comunicarnos con el cuartel para solicitar apoyo del camión cisterna, ya que estaba tomada totalmente la pieza de la casa”, explicó Jonatan Flor, bombero voluntario que intervino en el procedimiento.

En total trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios y dos de Zapadores. Las tareas de extinción se extendieron entre una hora y media y dos horas.

Incendio en residencia estudiantil de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Incendio en residencia estudiantil de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

“Se trató de enfriar y bajar la intensidad del fuego desde afuera, desde la ventana, y una vez aliviada la temperatura, se procedió a ingresar para terminar de sofocar y descombrar el lugar”, detalló.

Daños y pericias

Si bien el incendio provocó pérdidas totales en la habitación afectada y daños por hollín en otro cuarto y el pasillo, no hubo personas lesionadas.

“Por suerte lograron salir a tiempo, se dieron cuenta del incendio y pudieron salir sin resultar lesionados”, indicó el bombero.

Incendio en residencia estudiantil de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Incendio en residencia estudiantil de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Las pericias para determinar el origen del fuego quedaron a cargo de Bomberos Zapadores. Además, se confirmó que no hubo riesgo para viviendas lindantes, ya que el siniestro fue controlado antes de que se propagara a construcciones vecinas.