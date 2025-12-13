 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

María Becerra no pudo contener la emoción en pleno show en River tras el tatuaje sorpresa que le dedicó J Rei

En la primera noche histórica de su recital en el Estadio Monumental, J Rei sorprendió a María Becerra con un tatuaje conmovedor que la hizo llorar de emoción frente a 85.000 personas.

13 de Diciembre de 2025
La sorprendió mientras cantaba su canción "Mi amor"
La sorprendió mientras cantaba su canción "Mi amor"

En la primera noche histórica de su recital en el Estadio Monumental, J Rei sorprendió a María Becerra con un tatuaje conmovedor que la hizo llorar de emoción frente a 85.000 personas.

María Becerra hizo historia el viernes al convertirse en la primera cantante mujer en llenar el Estadio Monumental de River Plate, un hito que repetirá esta noche en el escenario más emblemático de Argentina. En la jornada inaugural, mientras cantaba "Mi Amor", una de sus canciones más emotivas, la artista vivió el momento más conmovedor de la noche. J Rei, su novio desde hace más de tres años, la sorprendió con un gesto que la dejó sin palabras: le mostró un tatuaje que la hizo romper en llanto frente a los 85.000 asistentes.

Ella, visiblemente emocionada, no pudo continuar cantando y se echó a llorar. La multitud aplaudió y vitoreó, emocionada por ver a su ídola quebrada de emoción, abrazada a su novio, mientras las especulaciones sobre el contenido del tatuaje comenzaban a circular entre el público. Algunos creyeron que el tatuaje era una declaración de amor con su nombre, mientras que otros se inclinaron por la posibilidad de que fuera una referencia a las dificultades que ambos habían atravesado.

 

El tatuaje que conmueve

Este sábado, J Rei aclaró el misterio del tatuaje a través de un video publicado en sus historias de Instagram. En el clip, el rapero mostró con orgullo su brazo, donde se leía el nombre completo de María: "María de los Ángeles". Además, compartió un mensaje conmovedor que explicaba la razón detrás del tatuaje: "Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles".

Este mensaje tiene un profundo significado para la pareja, ya que hace referencia a los dos embarazos que la cantante perdió en los últimos años. En el segundo episodio, María estuvo muy cerca de perder la vida, y fue precisamente la rapidez de J Rei para llevarla a la guardia médica lo que la salvó. Tras esas dolorosas experiencias, la relación entre ambos se fortaleció, y lo convirtieron en una fuente de inspiración para su música.

Temas:

María Becerra J Rei tatuaje sorpresa Show en River
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso