Murió Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La máscara, a los 60 años

El intérprete fue hallado sin vida en su departamento de Nueva York. Su representante confirmó el fallecimiento y señaló que no se sospechaba de un hecho criminal.
El actor estadounidense Peter Greene, recordado por sus papeles en Pulp Fiction y La máscara, murió a los 60 años y la noticia generó conmoción en el mundo del cine. El fallecimiento fue confirmado por su representante, quien informó que el intérprete fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York.
Greene fue hallado inconsciente en su vivienda ubicada sobre Clinton Street, en el barrio Lower East Side de Manhattan, durante la tarde del viernes 12 de diciembre. Personal policial constató el deceso en el lugar y, si bien se aguardaba la realización de una autopsia para determinar las causas de la muerte, las autoridades indicaron que no se sospechaba de un crimen.
Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Peter Greene alcanzó notoriedad internacional en la década del 90, especialmente por su interpretación del personaje Zed en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino. También fue ampliamente reconocido por encarnar al villano Dorian Tyrell en La máscara, film protagonizado por Jim Carrey y Cameron Diaz.
A lo largo de su carrera, Greene participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas Clean, Shaven, considerada una de sus actuaciones más destacadas. En Pulp Fiction compartió elenco con figuras como John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson y Bruce Willis, mientras que en La máscara integró uno de los elencos más recordados del cine de los años 90.
Si bien su etapa de mayor popularidad se dio en esa década, el actor se mantuvo activo hasta sus últimos días. Según reveló su representante, en enero de 2026 tenía previsto comenzar el rodaje de un thriller independiente titulado Mascots, en el que iba a compartir pantalla con Mickey Rourke.
Su representante, Gregg Edwards, expresó palabras de despedida y recordó al actor como “un hombre estupendo” y “uno de los actores más grandes de su generación”. Además, destacó su entrega profesional y su búsqueda constante de la perfección en cada trabajo, al tiempo que señaló que Greene había logrado superar dificultades personales a lo largo de su vida. (La Nación)