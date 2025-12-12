Joaquín Levinton evoluciona favorablemente tras sufrir un infarto y podría recibir el alta

El músico Joaquín Levinton atravesó un delicado episodio de salud tras sufrir un infarto de miocardio, situación que generó preocupación en el ambiente artístico y entre sus seguidores. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando el cantante experimentó un intenso dolor en el pecho mientras participaba de un show en un bar del barrio porteño de Palermo.

Ante la descompensación, se activó de inmediato el protocolo de emergencias y se dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Según precisó Alberto Crescenti, titular del organismo, el artista “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00:45”, lo que motivó un rápido traslado en ambulancia al Hospital Fernández, al que arribó en apenas siete minutos.

Procedimiento médico y evolución favorable

Una vez en el centro de salud, el músico fue sometido a distintos estudios médicos que confirmaron el diagnóstico de infarto de miocardio. Como parte del tratamiento, los profesionales determinaron la necesidad de colocarle un stent para desobstruir una arteria que se encontraba comprometida.

Allegados a Levinton señalaron que el procedimiento se realizó con éxito y que la evolución posterior fue positiva. “Había tenido un dolor en el pecho, lo llevaron al hospital, le colocaron un stent porque tenía una vena tapada y ya se la destaparon. Ahora está evolucionando favorablemente. Joaquín está consciente y está bien”, relataron en declaraciones recogidas por Teleshow.

Desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que el músico permanece internado en observación, estable y fuera de peligro. Además, indicaron que, de no mediar complicaciones, podría recibir el alta médica entre hoy y mañana, aunque por el momento no se emitirá un parte oficial.

El comunicado de Turf y el acompañamiento del público

Horas después del episodio, la banda Turf difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad a los seguidores. En el texto, el grupo explicó que Levinton había sufrido un malestar en el pecho, que fue asistido de inmediato por el SAME y trasladado al Hospital Fernández, donde se le realizó un chequeo completo.

“El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, señalaron desde la banda. La información fue clave para disminuir la incertidumbre inicial y permitió que los mensajes de preocupación se transformaran en expresiones de apoyo y buenos deseos.

La noticia sobre la evolución favorable del cantante generó una ola de mensajes de colegas, amigos y fanáticos, quienes utilizaron las redes sociales para manifestar su acompañamiento en este momento delicado.

Un momento clave en su carrera artística

El episodio de salud se produjo en un contexto de intensa actividad profesional para Joaquín Levinton. Turf mantiene una agenda cargada, con presentaciones en festivales de verano, una gira europea prevista para abril y un concierto especial el 9 de mayo, con el que celebrarán 30 años de trayectoria.

Además, la banda lanzó recientemente el álbum recopilatorio Polvo de estrellas, que incluye colaboraciones con artistas como Lali Espósito, Fito Páez, Miranda! y Milo J, reafirmando su vigencia en la escena musical argentina. A esto se suma la alta exposición mediática del cantante, impulsada por su participación en la tercera edición de MasterChef Celebrity y sus frecuentes apariciones en televisión y plataformas digitales.

En ese marco, la recuperación de Levinton es seguida con atención tanto por su entorno cercano como por el público, que continúa enviando mensajes de aliento mientras el músico transita los días finales de observación médica. (Con información de Infobae)