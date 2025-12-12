Día del Hincha de Boca: La historia de la familia de Paraná que le puso "Mara Dona" a su hija

REDACCIÓN ELONCE
En Paraná, una familia es fanática de Boca Juniors. Su casa está pintada de azul y amarillo, tienen decoración alusiva, cuadros y hasta le pusieron “Mara Dona” a su pequeña hija, que hoy tiene 10 meses, supo Elonce.
El Día del Hincha de Boca se celebra cada 12 de diciembre y constituye una de las tradiciones más arraigadas entre los seguidores del Club Atlético Boca Juniors. Esta fecha no solo conmemora la pasión futbolística, sino que también representa un fenómeno cultural que une generaciones bajo los colores azul y amarillo.
La elección del 12/12 está directamente vinculada al “Jugador N°12”, símbolo de la hinchada xeneize desde hace casi un siglo. La fecha fue oficializada en 2012.
Daniel Cabiati, explicó a Elonce que “nosotros tenemos la vida color de Boca. Nuestra planificación es en base a Boca. Se arma un cumpleaños, un casamiento, lo que sea, en relación a cómo juega Boca. Como primera figura en el living, en el comedor, siempre está Maradona".
El nombre de su hija, “Mara Dona”, es un homenaje al astro del fútbol Diego Maradona y a la pasión que sienten por Boca Juniors.
"Siempre, siempre Maradona, por sobre todas las cosas. A los 7 meses, la llevamos a Buenos Aires y la hicimos socia del club, así que bueno, somos la familia: papá, mamá y bebé, los tres socios de Boca”, relató.
Daniel recordó el día del nacimiento de su hija Mara y cómo el fútbol, más precisamente las canciones de “La 12”, jugaron un papel especial en ese momento. "Nosotros fuimos a la cancha tres días antes de que naciera Mara, con el bolsito en la camioneta, por las dudas. Llegamos y a los dos días Jésica empezó con los dolores de parto y nació Mara", comentó. Pero lo que más sorprendió a los médicos y a la pareja fue lo que ocurrió después: "Nosotros, como primerizos, no sabíamos qué hacer. Entonces, cuando la doctora me la entregó y la llevé a la habitación, la nena no paraba de llorar. Puse en el teléfono las canciones de Boca y se calmó. Impresionante, la doctora, la partera, la enfermera no lo podían creer".
Jésica, por su parte, dijo que "los primeros indicios de que estaba en mi panza fueron en un momento especial. Estábamos en la cancha, y no me acuerdo contra quién jugaba Boca, pero en la euforia de cantar las canciones, en ese momento sentí las pataditas de Mara por primera vez. Es un amor infinito por Boca”.
La pasión por Boca no solo se refleja en el nombre de su hija, sino también en los momentos más importantes de la vida de la pareja. Daniel y Jésica comentaron que, cuando se casaron, eligieron un anillo con el nombre del club. "El anillo nuestro dice Boca Juniors, en vez del nombre de ella o el mío", mencionó Daniel.
Además, contó cómo llegó la propuesta de matrimonio: "Ella me propuso casamiento en una fiesta de la peña de Boca, frente a todos”. Y Jésica agregó: “La luna de miel la planeamos yendo a ver a Boca a Río de Janeiro”. Elonce.com