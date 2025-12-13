Alarma por hantavirus: la cepa local es "potencialmente mortal" y pone en alerta a la provincia

El hantavirus preocupa a las autoridades locales debido a su alta mortalidad y aumento de casos en la región. La provincia se posiciona como la segunda con mayor incidencia en el país.
La creciente cantidad de casos de Hantavirus en la provincia ha generado una alerta sanitaria en las últimas semanas. Según el infectólogo Francisco Astudilla, la región es ahora la segunda con mayor incidencia del virus en Argentina. En una entrevista con el programa de radio Cuando El Río Suena, Astudilla explicó que la presencia del virus en la zona no es nueva, pero los recientes aumentos han encendido las alarmas. Esto se debe en gran parte a la ubicación geográfica de la provincia, que es el hábitat natural de los roedores portadores del virus.
El experto detalló que, a pesar de que el Hantavirus es conocido en otras partes del mundo, la cepa presente en América, especialmente en Argentina, provoca una versión mucho más grave de la enfermedad: el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH). Este síndrome es potencialmente mortal, y si bien es menos frecuente que otras infecciones virales, sus consecuencias son graves y pueden ser fatales.
Los factores ambientales como causa del aumento de casos
El doctor Astudilla subrayó la influencia de factores ambientales en la proliferación del virus. La sequía, las lluvias y la crecida de los ríos son elementos clave que modifican el hábitat natural de los roedores, aumentando las probabilidades de contacto con los humanos. Cuando los ríos crecen, los roedores migran a zonas más altas, acercándose a áreas habitadas. Este desplazamiento, combinado con la pérdida de los límites tradicionales entre campo y ciudad, hace que los animales se introduzcan en entornos urbanos, creando un mayor riesgo de exposición al virus.
El diagnóstico temprano del Hantavirus es complejo debido a que los primeros síntomas son inespecíficos: fiebre, dolores musculares y articulares, entre otros. Esta sintomatología puede confundirse fácilmente con la de otras enfermedades, como el dengue o la leptospirosis. Por eso, el diagnóstico depende en gran medida de los antecedentes epidemiológicos del paciente, como haber estado en contacto con roedores o haber visitado zonas rurales.
Prevención y medidas para evitar el contagio
Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de tomar medidas de prevención, especialmente para quienes residen en zonas rurales o visitan áreas de camping. El Hantavirus se transmite a través de las secreciones de los roedores, principalmente su orina, por lo que las mordeduras no son la principal vía de contagio. Por ello, es esencial evitar la exposición directa al roedor y sus excrementos.
Entre las recomendaciones básicas, Astudilla destacó la importancia de una correcta limpieza de los lugares cerrados que hayan estado deshabitados por un tiempo prolongado. Es necesario limpiar estos espacios con lavandina, usar protección adecuada como guantes, mascarillas y gafas, y evitar el contacto directo con superficies que puedan haber estado en contacto con los roedores. En el caso de acampar, se recomienda no dormir directamente sobre el suelo y evitar dejar restos de comida que atraigan a los roedores.
Finalmente, el infectólogo hizo un llamado a la población para que esté alerta y evite crear ambientes propicios para que los roedores se acerquen. La prevención es clave para evitar la propagación de esta peligrosa enfermedad. (Con información de Cuando el Río Suena y APF Digital)