Este sábado se realizará el festival Paraná Canta a María con música y fe

El festival Paraná Canta a María se llevará a cabo este sábado por la noche, con entrada libre y gratuita, artistas locales y un pesebre viviente. El padre Walter Miniguitti invitó a participar y destacó a Elonce el espíritu comunitario y solidario del encuentro.
El festival Paraná Canta a María se realizará este sábado por la noche, desde las 21.15, con entrada libre y gratuita, en el campito San Nicolás, donde funciona la escuela Santo Domingo Savio, sobre calle División de los Andes, antes de llegar a Crisólogo Larralde. La propuesta combinará música folclórica, expresiones religiosas y el tradicional pesebre viviente.
El evento contará con la participación de reconocidos artistas y grupos locales. “Nos van a acompañar importantes artistas como Fondo Blanco, Alma Peña, Cuqui Lamboglia, también Cristian Vivanco y el ballet propio de la parroquia que tenemos de folclore, que se llaman Los Domingueros. Realmente una noche hermosa la que hoy Dios nos va a regalar”, expresó el padre Walter Miniguitti.
Pesebre viviente y mensaje de Navidad
El sacerdote adelantó que la actividad comenzará con una representación especial. “Siempre buscando aprender de las distintas ediciones, vamos a comenzar a las 21 horas con el pesebre viviente, que siempre para nosotros es una oportunidad linda para dejar un mensaje de Navidad”, señaló.
En ese marco, indicó que se cuidará el horario de finalización para facilitar la participación de las familias. “Después los actores y no terminar tan tarde porque a veces se pone fresquito”, explicó, y recomendó llevar abrigo, repelente y sillones.
El festival integrará propuestas artísticas con un fuerte contenido religioso. “Invitamos a todos los televidentes que nos acompañen”, manifestó Miniguitti, al tiempo que remarcó que “como es Paraná Canta María, también lo religioso va a estar presente”.
Además, subrayó el protagonismo de la Virgen durante la celebración. “María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, va a presidir ese altar, ese escenario. A todos los estamos esperando y realmente esperemos que sea una noche agradable y que juntos podamos celebrar el amor a la Virgen, la Navidad y el pesebre viviente”, afirmó.
El sacerdote también destacó el trabajo comunitario que rodea al festival. “A veces no alcanzan los trajes para tantos angelitos, para tantos pastores y para ese Niño Dios que nos renueva la esperanza con ese grito de vivamos la paz y la alegría. Dios quiso venir en una familia”, expresó.
En ese sentido, explicó que lo recaudado y el esfuerzo colectivo tienen un fin concreto. “El año que viene comenzamos el Instituto Carlos Acutis, el secundario, porque los chicos fueron creciendo. Todo este evento ayuda para seguir construyendo nuestra escuelita”, concluyó Miniguitti, al reiterar la invitación a compartir una noche de fe, música y encuentro comunitario.