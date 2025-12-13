Los rumores del romance de Zaira Nara con un polista multimillonario sacuden el mundo del espectáculo

El mundo del espectáculo argentino está en plena ebullición luego de los fuertes rumores sobre el nuevo romance de Zaira Nara. Según revelaron en el streaming "La Posta del Espectáculo", la modelo estaría comenzando una relación con Robert Strom, un polista y magnate europeo nacido en Francia, quien además es heredero de una fortuna que lo coloca entre los hombres más ricos del planeta. La noticia, que rápidamente se volvió viral, sorprendió tanto por el perfil internacional de Strom como por las complejas conexiones de amistades, ex parejas y posibles traiciones que rodean a este romance.

Gustavo Méndez fue quien destapó la historia, revelando que la conexión entre Zaira y el empresario francés comenzó a partir de la intervención de Pampita y Martín Pepa. "Ellos le presentaron este magnate a Zaira Nara, siento que Pepa es el mejor amigo de Facundo Pieres; tienen también relaciones comerciales, ella está chocha, no le importa nada", explicó Méndez, haciendo alusión a los lazos de amistad que unen a las figuras del espectáculo y el polo argentino. Según se dijo, el círculo íntimo del polo y la farándula estaría sorprendidos por el vínculo que se está forjando.

Un pasado de lujo y secretos

Robert Strom no es un desconocido en Europa. Nacido en Francia, Strom pertenece a una familia con una historia empresarial impresionante. Su abuelo fue pionero en el comercio europeo, creando los primeros centros comerciales del continente, lo que generó miles de millones de dólares en ganancias y posicionó a la familia como una de las más poderosas en el ámbito empresarial. Hoy en día, Strom sigue con el legado familiar, manejando una fortuna que, según aseguran quienes lo conocen, es comparable a la de figuras como Elon Musk. "Tiene una fortuna que lo ubica entre los hombres más ricos del planeta", afirmaron en el programa.

La relación entre Strom y Zaira Nara, en caso de confirmarse, sería un fuerte golpe para Facundo Pieres, el polista con quien Zaira mantuvo una relación anteriormente. "Pieres todavía no habría superado la ruptura con Zaira, y la aparición de Strom en su vida le dolió", confesaron en "La Posta del Espectáculo". Este nuevo capítulo en la vida sentimental de la modelo se convierte en una bomba de noticias, dada la prominencia de los involucrados, y no solo está haciendo ruido en la farándula, sino también en los círculos del deporte y los negocios.