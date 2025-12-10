El gesto que reavivó los rumores de reconciliación entre Zaira y Jakob

Una foto que Jakob Von Plessen publicó en redes volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible acercamiento con la modelo. El gesto que sorprendió a los seguidores.
Un gesto inesperado de Jakob Von Plessen volvió a instalar en el centro de la escena mediática la posibilidad de una reconciliación con Zaira Nara. El polista, que se separó de la modelo en septiembre de 2022 tras ocho años de relación y dos hijos en común, compartió una publicación en redes sociales que fue interpretada como una señal de acercamiento a más de tres años del final de la pareja.
La imagen surgió durante el último fin de semana largo, cuando Zaira viajó a Mendoza para participar de un evento exclusivo de una marca que la convocó como figura. Mientras tanto, Von Plessen, quien suele mantener un perfil bajo y escasas apariciones en Instagram, sorprendió al mostrar su desayuno: un mate servido en la cocina de un hospedaje, con la montaña de fondo.
El detalle que encendió todas las alarmas fue la elección de la yerba: se trató de la nueva línea lanzada por la propia Zaira este año. La coincidencia se amplificó cuando usuarios detectaron que el paisaje de su foto coincidía con el que la modelo había compartido en sus propias redes.
La marca de yerba mate reaccionó de inmediato y decidió compartir la historia de Jakob en su cuenta oficial, acompañada del mensaje: “Finde XXL, mates XXL”. Además, lo etiquetaron directamente, alimentando aún más la especulación.
Zaira, por su parte, dejó su sello en los comentarios a través del emoji del mate, lo que bastó para que en minutos se multiplicaran los mensajes de seguidores que celebraron la posibilidad de un reencuentro. Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas al respecto, pero la interacción digital bastó para desencadenar interpretaciones.
La expareja ya había mostrado señales de cordialidad en los últimos meses, especialmente por su rol como padres de Malaika y Viggo. En noviembre, ambos coincidieron en la primera comunión de su hija mayor y compartieron imágenes del evento familiar, reflejando un vínculo maduro y respetuoso.
Antecedentes sentimentales
Desde la separación, Zaira mantuvo una vida afectiva marcada por la exposición mediática. Tras su ruptura con Von Plessen inició una relación con el polista Facundo Pieres, que concluyó en abril de este año. Con posterioridad, surgieron versiones que la vincularon con Nicolás Furtado, Victorio D’Alessandro y con el streamer Santiago “Bauleti” Baietti, aunque todos esos rumores fueron desmentidos o se disiparon con rapidez.
La separación entre la modelo y Von Plessen también estuvo atravesada por el impacto del escándalo conocido como Wandagate. Según distintas versiones, Jakob habría tenido un rol indirecto en el encuentro entre Mauro Icardi y la actriz Eugenia “China” Suárez en París, hecho que derivó en un fuerte conflicto mediático y familiar que terminó afectando el clima interno.
Interpretaciones y expectativas
La reciente postal del mate reactivó la ilusión de parte del público que sigue con interés la historia de la familia Nara-Von Plessen. Para muchos, el gesto superó el simple intercambio cordial y abrió la puerta a especulaciones sobre un acercamiento sentimental, aún sin confirmación alguna.
El movimiento generó tal repercusión que incluso la propia marca de yerba mate compartió nuevamente la imagen en su perfil, reforzando la idea de que el gesto tenía un peso simbólico. Días después, la misma foto apareció también en la cuenta oficial de la firma de Zaira.
Una historia que vuelve a escribirse
Mientras las redes sociales amplifican el rumor, el futuro de la expareja se mantiene incierto. Lo concreto es que ambos continúan priorizando el bienestar de sus hijos y preservando un trato respetuoso, incluso en contextos familiares que los reúnen como parte de la rutina cotidiana.
En un contexto donde una simple publicación puede generar interpretaciones de gran alcance, la posibilidad de una reconciliación vuelve a instalarse entre sus seguidores. Entre viajes de trabajo, decisiones compartidas sobre la crianza y gestos que despiertan curiosidad, Zaira Nara y Jakob Von Plessen mantienen abierta la incógnita sobre un posible nuevo capítulo juntos.
Por ahora, solo el tiempo determinará si la foto del mate fue un símbolo de cercanía o simplemente una coincidencia que alimentó el interés del público. En la farándula argentina, pequeñas señales suelen tener grandes impactos, y esta vez no fue la excepción.