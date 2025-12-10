Cómo funciona el "banco de horas" que propone la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral impulsa una transformación en la organización del trabajo mediante la introducción del régimen de banco de horas, un sistema que busca ser una nueva forma de registrar, compensar y pactar la distribución del tiempo más allá de la jornada convencional.

De acuerdo con la documentación oficial difundida y distintas fuentes, la propuesta toma relevancia tras la experiencia llevada a cabo recientemente en Grecia y es uno de los ejes centrales que se debaten en el Congreso.

La posible desaparición del régimen tradicional de horas extra lleva al análisis del texto legal y las explicaciones brindadas por fuentes del Gobierno a sindicalistas y empresarios.

El Proyecto de Ley de Modernización Laboral habilita la posibilidad de que los empleadores y los trabajadores celebraran acuerdos escritos para establecer un régimen específico respecto a las horas extraordinarias.

La "voluntariedad" pasa a ser un requisito indispensable al momento de definir este tipo de pactos, que deben especificar la modalidad, los límites y el funcionamiento del régimen acordado.

Además, la norma exige que se lleve a cabo un método de control fehaciente y verificable para el registro de las horas trabajadas y aquellas en las que el operario se encontrara a disposición, según consta en los documentos distribuidos por las fuentes oficiales.

El banco de horas surge como un mecanismo clave para adaptarse a los picos de producción y a la variabilidad de la demanda. Según el resumen del proyecto, las partes involucradas pueden optar por sistemas flexibles para la compensación de la jornada, siempre que se respetara la legislación vigente sobre períodos mínimos de descanso diario y semanal, y que se garantizara la protección e interés del trabajador.

El modelo dice que un trabajador puede sumar más horas en días de alta carga laboral y luego compensarlas con francos adicionales o jornadas más cortas en momentos de baja demanda.

Esta propuesta difiere de la modalidad clásica: el pago de las horas adicionales deja de encuadrarse exclusivamente bajo el esquema legal actual que prevé recargos del 50% o 100%. El documento legal dice que el plus por las horas extraordinarias dentro del banco de horas sería menor que el régimen tradicional. De esta manera, se reduciría el costo extra para el empleador manteniendo la protección para el empleado a través del acuerdo voluntario y el respeto de los descansos correspondientes.

El proyecto de ley también regula el trabajo a tiempo parcial y su relación con las horas extraordinarias. Las personas que se encuentran en este segmento pueden agregar horas suplementarias bajo acuerdo voluntario, pero no pueden exceder la jornada máxima legal en situaciones ordinarias.

Ejemplos de la función del "banco de horas"

En la práctica, el banco de horas podría modificar la dinámica cotidiana en sectores donde la demanda fluctúa, como comercio, turismo, logística o servicios estacionales. En muchos de estos rubros, los picos de actividad generan horas extras frecuentes, que hoy se pagan con recargos o se compensan de manera informal. Con la nueva figura, esa compensación quedaría regulada y registrada, lo que daría mayor claridad a ambas partes.

Un ejemplo clásico lo muestra: una cadena de supermercados podría requerir más personal los fines de semana largos. Con el banco de horas, los trabajadores podrían acumular esas horas adicionales y tomarse francos compensatorios más adelante, siempre que las partes lo pacten por escrito.

La reforma exige que se respeten los descansos legales: 12 horas entre jornada y jornada y 35 horas semanales, según la jornada vigente. Esta condición es central para evitar que el banco de horas derive en sobrecargas que luego terminen judicializadas. (Cadena 3)