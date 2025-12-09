Alarma en Reino Unido por brote de la variante H3N2: decidieron tomar escuelas

La aparición de la variante H3N2 obligó a varios colegios del Reino Unido a cerrar sus puertas en los últimos días. La subvariante, conocida como “subclade K”, presenta una mayor capacidad de transmisión que la gripe estacional habitual, lo que llevó a las autoridades educativas a tomar medidas preventivas para frenar los contagios.

El brote más grave se registró en Caerphilly, Gales, donde más de 250 alumnos y empleados resultaron afectados de manera simultánea. La situación motivó la desinfección profunda de las instalaciones y la interrupción temporal de las clases, con el objetivo de reducir la propagación del virus entre la comunidad escolar.

Los síntomas observados en los afectados incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y fatiga, muy similares a los del Covid-19. Además, los escalofríos tienden a aparecer de forma abrupta, una característica distintiva de esta subvariante de gripe.

Sistema de salud bajo presión y recomendaciones de vacunación

El brote coincide con un aumento de la presión sobre el Sistema Nacional de Salud Pública (NHS), que registró 1.717 hospitalizaciones por gripe a finales de noviembre, la cifra más alta de los últimos años para esta época. Las autoridades sanitarias británicas advirtieron sobre la necesidad de reforzar la vacunación, especialmente entre grupos vulnerables.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) explicó que la mutación dentro del subclado K incrementa la capacidad de transmisión de la gripe, aunque la eficacia de la vacuna frente a esta variante se mantiene estable. Los expertos destacaron la importancia de vacunarse de manera urgente para minimizar complicaciones.

Además, alertaron sobre el riesgo de infecciones dobles, es decir, la coincidencia de gripe estacional y gripe aviar en la misma temporada, lo que podría generar cuadros clínicos más graves. La vacunación y las medidas preventivas en escuelas se consideran esenciales para contener la expansión del virus.

Alta transmisibilidad y medidas preventivas

La elevada contagiosidad de la variante H3N2 se atribuye a cambios genéticos significativos en el subclado K, que facilitan su propagación en entornos cerrados como aulas y transporte escolar. Por eso, los centros educativos afectados aplicaron protocolos de limpieza exhaustiva y aislamientos temporales para frenar la diseminación.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias continuarán monitoreando la situación y evaluando la evolución del brote en distintas regiones del país. Se recomienda a padres, docentes y estudiantes estar atentos a los síntomas y cumplir con las medidas de prevención indicadas.

El brote pone de relieve la importancia de la vacunación estacional y de la vigilancia epidemiológica para anticipar posibles complicaciones y proteger la salud pública. (Con información de NA)