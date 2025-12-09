Reconocimiento a la Comunidad LGBTQ+ en Paraná: la celebración "Ser y Estar"

REDACCIÓN ELONCE
En el Salón Mariano Moreno, se celebró el encuentro "Ser y Estar", un acto de reconocimiento organizado por la Municipalidad de Paraná a personas que aportaron al bienestar de la comunidad LGBTQ+ en 2025.
El coordinador de la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Gonzalo Molina, expresó la importancia del evento, destacando que este año se cumplen 19 años de la sanción de los Principios de Yogyakarta, una serie de normas internacionales en defensa de los derechos humanos. "Es fundamental que el Estado garantice los derechos de las personas LGBTQ+, especialmente en un contexto donde la discriminación aún persiste", comentó.
El reconocimiento también incluyó la entrega de certificados a quienes participaron en los talleres organizados a lo largo del año. Dayana Machado, integrante de la subsecretaría, destacó la labor conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas, mencionando la entrega de 12 certificados a personas que participaron en cursos sobre "Armado de Currículo Vital" y "Presentación a Entrevista Laboral". "Es importante que reconozcamos el esfuerzo y el compromiso de todos, especialmente en este tipo de actividades que ayudan a la integración laboral", destacó.
Un Reconocimiento que fortalece la comunidad
Entre los momentos más emotivos del acto se destacó la intervención de Iara Quiroga, activista travesti y una de las reconocidas en el encuentro. "Reconocer es reparar", comentó, resaltando que los reconocimientos no solo sirven para resaltar el esfuerzo de los activistas, sino también para fortalecer la comunidad en tiempos difíciles. "Es fundamental que las personas de la comunidad LGBTQ+ reciban apoyo, sobre todo en momentos de vulnerabilidad emocional. Estos reconocimientos son una caricia al alma", señaló.
Por su parte, Marce, otra de las activistas que recibió el reconocimiento, agradeció al municipio por valorar su labor. "Es muy importante recibir este tipo de reconocimientos, sobre todo después de tantos años de carrera. En cada show trato de dejar un mensaje, un mensaje que invite a la reflexión y que ayude a visibilizar nuestra lucha", dijo, quien destacó el impacto de su trabajo en los escenarios como una forma de contribuir a la visibilidad de la comunidad.
Una noche de encuentro y reflexión
El acto de reconocimiento culminó con un fuerte llamado a la reflexión sobre los avances conseguidos, pero también sobre las dificultades que aún enfrenta el colectivo LGBTQ+. Los discursos no solo celebraron los logros alcanzados, sino que también subrayaron la importancia de seguir avanzando en el reconocimiento y la implementación de derechos en todos los ámbitos de la sociedad. Molina, por último, enfatizó el compromiso del municipio de Paraná con la inclusión y la igualdad, asegurando que el trabajo en estos temas continuará en los próximos años.
Este evento es una muestra del esfuerzo del municipio para promover políticas públicas inclusivas, dar visibilidad a las problemáticas del colectivo LGBTQ+ y brindar espacios de encuentro y apoyo para quienes han trabajado incansablemente en la construcción de una sociedad más justa.