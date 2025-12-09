Pescador encontró un cuerpo flotando en el río Paraná

En horas del mediodía de este martes, en Villa Gobernador Gálvez, pasadas las 11.30, un pescador que se encontraba en la zona de Ribera y Lavalle advirtió la presencia de un cuerpo flotando en el río Paraná y de inmediato dio aviso a la policía.

Minutos después arribaron móviles policiales y personal de Prefectura Naval Argentina, quienes constataron que se trataba de un hombre sin vida. Por el momento, no se logró establecer su identidad ni su edad aproximada.

La Fiscalía a cargo de la Dra. Prunotto tomó intervención inmediata, al igual que la PDI, que trabaja en el lugar para avanzar con las pericias e identificar a la víctima.

Durante la recorrida por la zona, un vecino llamado Héctor, que vive a pocos metros del lugar del hallazgo, contó que fue su hijo Agustín, quien estaba pescando, el primero en divisar el cuerpo flotando en el río.

“Subió un estado al celular que me llegó, donde se veía un cuerpo flotando. Agustín estaba pescando y lo vio y llamó al 911”, relató. “Si fuera alguien del barrio, nos enteramos enseguida. Estamos todos en un grupo de pescadores, siempre en contacto”, agregó.

El vecino también señaló que su hijo se encontró de golpe con la escena mientras pescaba y que otro hermano fue quien logró registrar en video el cuerpo flotando.

El cuerpo fue retirado por Prefectura y trasladado para las pericias correspondientes. Aún no se conocen las circunstancias de la muerte ni si podría estar vinculada a alguna búsqueda activa. (Telefé Rosario)