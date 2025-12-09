 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Se enojó con el árbitro y al terminar el partido le fracturó la mandíbula de un puñetazo

El hecho se registró en Córdoba durante la final de un partido de la categoría B. Al terminar el encuentro, un jugador atacó al árbitro provocándole fractura de mandíbula y pérdida de dientes.  

9 de Diciembre de 2025
Violenta final en el fútbol de Córdoba
Violenta final en el fútbol de Córdoba

El hecho se registró en Córdoba durante la final de un partido de la categoría B. Al terminar el encuentro, un jugador atacó al árbitro provocándole fractura de mandíbula y pérdida de dientes.  

Final violenta en el fútbol de Córdoba. Un jugador del Club Barrio Ardiles fue detenido por "lesiones graves calificadas", al agredir a un árbitro durante la final de la categoría B ante el Club Villa Las Rosas.

 

El incidente se produjo en la zona de Los Eucaliptus donde, tras el pitazo final, el futbolista Ramiro Javier Carreras, de 25 años, se abalanzó sobre el árbitro José Olguín, de 36 años, y le aplicó un golpe de puño en la cara que le provocó lesiones severas.

 

Según el diagnóstico médico, sufrió doble fractura maxilar y la pérdida de piezas dentarias. El ataque derivó en la intervención de la Policía que detuvo al jugador y lo trasladó hacia la comisaría.

En tanto que el futbolista quedó a disposición del magistrado mientras la Fiscalía de turno que investiga el caso bajo la carátula de lesiones graves calificadas.

 

Temas:

Agresión Árbitro Fútbol Córdoba
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso