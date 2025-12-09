Se enojó con el árbitro y al terminar el partido le fracturó la mandíbula de un puñetazo

Final violenta en el fútbol de Córdoba. Un jugador del Club Barrio Ardiles fue detenido por "lesiones graves calificadas", al agredir a un árbitro durante la final de la categoría B ante el Club Villa Las Rosas.

El incidente se produjo en la zona de Los Eucaliptus donde, tras el pitazo final, el futbolista Ramiro Javier Carreras, de 25 años, se abalanzó sobre el árbitro José Olguín, de 36 años, y le aplicó un golpe de puño en la cara que le provocó lesiones severas.

Según el diagnóstico médico, sufrió doble fractura maxilar y la pérdida de piezas dentarias. El ataque derivó en la intervención de la Policía que detuvo al jugador y lo trasladó hacia la comisaría.

En tanto que el futbolista quedó a disposición del magistrado mientras la Fiscalía de turno que investiga el caso bajo la carátula de lesiones graves calificadas.