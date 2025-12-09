Dañaron dos colectivos urbanos: “Hace mucho tiempo que no teníamos ningún tipo de ataque así”

Dos unidades del renovado servicio de transporte urbano de Paraná fueron alcanzadas este martes por la mañana mientras realizaban sus recorridos habituales. Los hechos ocurrieron en el barrio Paraná XIV y en la zona de Lomas del Mirador, donde los choferes reportaron daños en vidrios y puertas de los vehículos.

Primer episodio en Paraná XIV

El primer incidente tuvo como protagonista al interno 202 de la Línea D —ex línea 1—, que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva. La unidad se encontraba en una de sus cabeceras cuando desconocidos arrojaron un objeto que impactó contra los laterales del colectivo y provocó la rotura de una ventanilla. No se registraron pasajeros heridos y el ataque fue denunciado.

La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, explicó que el hecho se produjo en jurisdicción de Comisaría 12, cuando el coche circulaba cerca del barrio Lomas del Mirador. “Arrojaron un piedrazo; al parecer, el chofer sintió un estallido, el vidrio se rompió, pero no observó la situación que pasó”, relató. Añadió que “se están buscando cámaras en la zona para saber qué sucedió”.

Según remarcó, el recorrido que realiza la línea en ese sector es reciente. “No había hechos en esa zona, el recorrido es nuevo, hace muchos años que no había por el lugar y es la primera vez que pasó por ahí”, indicó.

Otro incidente en la Línea L

Un segundo episodio se registró minutos más tarde y afectó al interno 12 de la Línea L —ex línea 9—, también perteneciente a la flota de coches largos de 44 asientos. En este caso, la unidad recibió un impacto en las puertas mientras avanzaba por su recorrido.

De acuerdo con el reporte del conductor, el hecho ocurrió en la zona de Ameghino. “El chofer informó que una persona habría estado cortando el pasto y, sin querer, habría dañado la unidad”, señaló Galiano, quien diferenció este episodio del ocurrido en Lomas del Mirador.

Una situación inusual en el servicio

Las autoridades del sistema destacaron que este tipo de ataques no formaban parte de la realidad cotidiana del servicio. “Hace mucho tiempo que no teníamos ningún tipo de ataque a líneas de colectivos”, afirmó Galiano, quien remarcó la sorpresa que generó la situación entre los operadores. “Es algo que sorprende mucho y suceden estas cosas”, concluyó.