Atacaron a piedrazos a colectivo urbano e investigan daños en otra unidad: “El usuario es el principal afectado”

Dos colectivos del renovado servicio urbano fueron alcanzados por piedrazos este martes por la mañana en distintos puntos de Paraná. El primer episodio ocurrió en el barrio Paraná XIV y tuvo como protagonista al interno 202 de la Línea D —ex línea 1—, que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva.

Según se informó, la unidad estaba detenida en una de las cabeceras cuando personas desconocidas arrojaron piedras contra los laterales del vehículo. El impacto provocó la rotura de al menos una ventanilla. No había pasajeros al momento del ataque y el chofer radicó la denuncia correspondiente.

La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad, Katherina Stickel, explicó que “tras el ataque se rompieron los paños de una ventanilla y se llamó a la división del 911; luego la empresa realizó la denuncia en la comisaría 12”. Añadió que se estaban revisando cámaras para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Stickel remarcó que “es importante resaltar que en este momento no hubo pasajeros, por lo cual nadie sufrió heridas”. Sostuvo además que “estos daños son a los usuarios” y destacó la rapidez con la que se garantizó la continuidad del servicio: “Al contar con flota de reserva, automáticamente se procedió al recambio de la unidad y se continuó con el servicio establecido”.

Daños investigados en otra unidad

La funcionaria también confirmó un segundo incidente. En este caso, el interno N°12, correspondiente a la Línea L —ex línea 9—, recibió un impacto en las puertas mientras circulaba por su recorrido. Ambas unidades pertenecen a la flota de coches largos de 44 asientos.

Respecto a este hecho, Stickel indicó que aún no hay información confirmada: “Al parecer fue un accidente y un pasajero fue testigo; se avanza con la declaración del hecho”. Reiteró que “no es un daño a una gestión municipal, es un daño directo al usuario que utiliza el servicio a diario”.

Sobre el esfuerzo realizado para implementar el nuevo servicio, la secretaria destacó: “Costó mucho conseguir un servicio de este tipo y todo el tiempo está sujeto a evaluación para su mejora”. Y enfatizó: “Es el servicio que la ciudad demandaba desde hace décadas y finalmente se dio; es importante que lo cuidemos entre todos”.

Cabe recordar que el nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros comenzó a funcionar este domingo en Paraná. Las unidades de la empresa San José partieron desde la base ubicada en avenida Jorge Newbery para iniciar los recorridos establecidos dentro del renovado sistema de movilidad.

El esquema cuenta con 77 colectivos cero kilómetro, todos equipados con aire acondicionado y adaptados a las exigencias actuales en materia de confort y seguridad. El ataque al interno 202 se produjo en el tercer día de funcionamiento del servicio, cuando la flota empezaba a estabilizar sus recorridos.