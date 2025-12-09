Rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano de Paraná

Un colectivo del servicio urbano, de la empresa San José, fue atacado a piedrazos este martes por la mañana mientras realizaba su recorrido por el barrio Paraná XIV. El hecho ocurrió a solo 48 horas de la puesta en marcha del nuevo esquema de transporte de la ciudad y no dejó personas heridas.

Según se informó, el vehículo afectado fue el interno 202 de la Línea D —ex línea 1—, que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva. Cuando la unidad avanzaba por una de las arterias del sector, desconocidos arrojaron piedras que impactaron contra los laterales del colectivo y provocaron la rotura de al menos una ventanilla.

Sin pasajeros lesionados

De acuerdo con la información brindada, al momento del ataque no se registraron pasajeros lesionados. El conductor detuvo la marcha tras el impacto y constató los daños en la unidad, que incluyeron dos ventanillas estalladas.

Cabe recordar que el nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros comenzó a funcionar este domingo en Paraná. Las unidades de la empresa San José partieron desde la base ubicada en avenida Jorge Newbery para iniciar los recorridos establecidos dentro del renovado sistema de movilidad.

El esquema cuenta con 77 colectivos cero kilómetro, todos equipados con aire acondicionado y adaptados a las exigencias actuales en materia de confort y seguridad. El ataque al interno 202 se produjo en el tercer día de funcionamiento del servicio, cuando la flota empezaba a estabilizar sus recorridos.