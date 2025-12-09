Experimentada “viuda negra” sedujo a un hombre y lo durmió para robarle el vehículo y U$D 5.200

La mujer tiene un frondoso prontuario por hechos delictivos de similares características. En el reciente ilícito en Concordia, la experimentada “viuda negra” durmió a un hombre de 70 años al enamoró y, luego de sedarlo, lo despojó de todas sus pertenencias.
Un vecino de 70 años de la ciudad de San Carlos de Bariloche denunció haber sido víctima de una estafa, luego de viajar hasta Concordia para conocer personalmente a una mujer con la que mantenía contacto virtual desde hacía cuatro meses.
El hombre había iniciado conversaciones a través de una aplicación de citas con una mujer de unos 60 años, quien afirmó residir en la provincia de Corrientes. Tras semanas de intercambio, ambas partes acordaron un encuentro presencial en Concordia para el 11 de noviembre.
El denunciante arribó a la ciudad alrededor de las 20.30 en su vehículo utilitario, un furgón equipado con una escalera externa y paneles solares, y se dirigió al departamento que la mujer había reservado para la cita. Cerca de la medianoche la buscó en la Terminal de ómnibus, donde la vio por primera vez. Una vez en el domicilio, se quedaron conversando hasta que ella le ofreció una pastilla por un dolor de cabeza. El hombre relató que se quedó dormido inmediatamente y no despertó hasta las 9.30 del día siguiente.
Al recuperar la conciencia, descubrió que la mujer ya no estaba y que también habían desaparecido su vehículo, su billetera con documentación, su teléfono celular y una suma de dinero en efectivo. Ante esta situación, radicó la denuncia.
Como elemento adicional, el denunciante informó que, días antes del encuentro, había alojado en su vivienda -a pedido de la mujer- a un joven que se habría presentado como su hijo.
El hombre aseguró haberlo trasladado posteriormente a la provincia de Buenos Aires antes de continuar viaje solo hacia Concordia.
La investigación
Por intensas tareas de investigación realizadas desde la recepción de la denuncia, se logró establecer la identidad de la mujer que sería la autora del hecho delictivo, en base al relevamiento de registros videograbados por cámaras de seguridad de la terminal al arribar a esta ciudad en un colectivo de larga distancia, minutos después de la medianoche. En tanto, el vehículo sustraído fue detectado horas más tarde por los lectores automáticos de patentes del puesto caminero Paso Cerrito.
Por los datos recabados y puestos a disposición de la fiscalía a cargo del Dr. Tscherning, se libró pedido de captura y detención de la mujer, el que fue emitido por el Juzgado de Garantías N°2 a cargo del Dr. Bastián.
El pedido resultó cumplimentado por la Policía de Corrientes (la que recibió el pedido mediante exhorto), procediendo a la detención de quien sería la sospechosa del robo -60 años-, y también al secuestro de dos teléfonos celulares, 52 billetes de 100 dólares estadounidenses, y la camioneta (los bienes sustraídos en Concordia).
Sobre los antecedentes de la mujer
La mujer en cuestión, quien habitualmente se hacía llamar “Roxana” -conocida en el mundo del delito-, tiene en su historial una serie de hechos que configuran una modalidad de accionar comúnmente denominada como “viuda negra”.
Ella sería abogada y periodista rural, y sería de participación habitual en la práctica de estafas. Ya en 2003 habría sido denunciada por la madre de un estudiante secuestrado, por haberle solicitado dinero a cambio de información.
En el año 2023 habría sido condenada por falsificar documentos con la intención de incorporar a su patrimonio una propiedad -35 hectáreas de campo que estaban en sucesión- en Mercedes (Corrientes). Su autoría en este hecho delictivo terminó con una condena de tres años de prisión en suspenso.
A fines de 2024 resultó identificada en el marco de la comisión de hechos ilícitos, siendo ayudada por dos hombres para el saqueo de las viviendas que formaban parte de sus objetivos. En aquella oportunidad se comprobó que la mujer había creado perfiles falsos en redes sociales como Facebook y Tinder, los que empleaba para contactar a hombres mayores.
Uno de los hechos investigados y esclarecidos por la Policía de Corrientes ocurrió en mayo de 2024. “Roxana” había acordado una salida con un hombre que había contactado por las plataformas mencionadas, encontrándose con él en un punto acordado de la zona céntrica de la ciudad de Corrientes. El hombre la invitó a su casa, y allí se quedó profundamente dormido después de tomar dos o tres mates.
En agosto de 2024 habría cometido un hecho de similar modus operandi, logrando ingresar a la casa de otro hombre con la excusa de prepararle mates, también quedando dormido luego de tomarlo.