Comparsas entrerrianas brillaron en la “Noche de las Ciudades”: Iporá e Imperial representaron a Paraná

Las comparsas Iporá e Imperial fueron protagonistas en el marco de la “Noche de las Ciudades”, un evento que reunió a delegaciones de Ubajay, Paraná y Santa Elena en el Centro Cultural La Vieja Usina. Ante un numeroso público, ambas agrupaciones desplegaron ritmo, color y destreza artística, representando a la capital entrerriana de manera destacada.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el desempeño de la batería Imperial, que contó con el acompañamiento de bailarinas de la comparsa Iporá. La fusión sobre el escenario fue celebrada con aplausos y ovaciones.

“Estamos muy contentos de haber iniciado esta etapa para representar a las comparsas y estamos muy agradecidos por el acompañamiento. Siempre dispuestos a apoyar en equipo a todos los comparceros”, expresó Johana López, directora de Iporá, tras la presentación.

Trayectoria, vestuario y emoción

La directora destacó la historia de la comparsa y el trabajo artístico que se viene realizando. “Tenemos 36 años de trayectoria. Nos gusta mucho”, señaló.

También adelantó que la agrupación se prepara con fuerza para la próxima temporada. “Vienen muchas cosas lindas. Iporá se está preparando muy fuerte este año, así que vamos con todo. El despliegue de las chicas va a estar espectacular”, afirmó.

"Noche de las ciudades" especial carnaval

López recordó su recorrido personal dentro de la comparsa: “Bailé muchos años. Desde muy chiquita he estado en los talleres. Este año soy directora por primera vez. Es algo increíble y estoy acompañando desde afuera ahora”.

Público, organización y clima festivo

El evento contó con una gran convocatoria de público, que llegó con antelación para asegurar un buen lugar. “Vinimos a las 7:30 más o menos para ganar lugar y apreciar la totalidad del desfile”, comentaron asistentes.

La organización también fue destacada por los presentes. “Todo lindo, muy linda la organización”, señalaron vecinos que disfrutaron del desfile en familia.

Entre aplausos, sillones plegables y gastronomía, el público celebró cada presentación. “Me gustó más la batucada. Hermoso, hermoso”, expresó una de las asistentes, mientras aguardaban el cierre con la comparsa de Santa Elena.

La propuesta volvió a consolidarse como un espacio de encuentro cultural, donde Paraná dijo presente con identidad, trabajo colectivo y pasión carnavalera.