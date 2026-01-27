Detuvieron a un joven con múltiples antecedentes tras herir a un hombre en el rostro con un cuchillo

En la tarde de este martes, personal de la Comisaría de Basavilbaso, en Gualeguaychú, detuvo a un joven de 28 años, en el marco de una causa por lesiones con arma blanca. Fue señalado como presunto autor de una violenta agresión ocurrida el lunes.

El operativo se desarrolló alrededor de las 15:15, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Moreno, entre Blanchet y Cepeda, en cumplimiento de una orden judicial.

La medida fue autorizada por el Juez de Garantías, Gustavo Díaz, a solicitud de la fiscal interviniente, Lucía Bourlot, quien encabeza la investigación penal por el ataque denunciado.

Allanamiento, detención y traslado

Durante la requisa del inmueble, el personal policial no logró localizar elementos específicos de interés para la causa. No obstante, se procedió a la detención del morador del domicilio allanado, quien quedó formalmente imputado en la causa.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente alojado en la Alcaidía, donde permanece a disposición de la magistratura interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y que el acusado quedó correctamente identificado y notificado de su situación procesal.

La denuncia y el estado de la víctima

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada este lunes por un ciudadano que manifestó haber sido atacado en la vía pública. Según consta en el parte médico incorporado a la causa, la víctima sufrió una herida de arma (cuchillo) blanca en la mejilla izquierda.

La lesión requirió la aplicación de tres puntos de sutura, aunque no comprometió zonas vitales. El hombre recibió atención médica y posteriormente realizó la correspondiente denuncia policial.

Tras tareas investigativas llevadas adelante por personal de la Comisaría de Basavilbaso, se logró identificar al presunto autor del ataque, quien cuenta con un “frondoso prontuario policial”, con múltiples antecedentes por distintos delitos, lo que fue puesto en conocimiento de la Justicia.