Robaron $750.000 en efectivo del interior de una vivienda en pleno microcentro de Paraná

El dúplex está ubicado en inmediaciones de Cervantes y Santiago del Estero

Delincuentes robaron $700.000 en efectivo tras ingresar a un dúplex ubicado a metros de Cervantes, entre Tucumán y Santiago del Estero, en pleno microcentro de Paraná. El episodio de inseguridad ocurrió a las 06:30 de este martes mientras la víctima, una mujer de 65 años, dormía.

Si bien oyó los ruidos, los delincuentes fueron veloces al tomar el dinero y fugarse. Según supo Elonce, ingresaron a través de una casa lindante.

Ingresaron a robar en un duplex en calle Cervantes

Para ello subieron por una escalera hacia los techos y consiguieron entrar al patio de la víctima, donde había una reja sin seguridad, que permitió el rápido acceso de los delincuentes.

La mujer tenía el dinero en efectivo en una billetera que estaba sobre una mesa y estaba destinado a abonar un tratamiento de salud que se iba a realizar este miércoles. Al dialogar con Elonce, la vecina se mostró asustada y angustiada por el robo.

El jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, señaló que al despertarse, la mujer se dirigió al comedor donde había dejado dos billeteras, una con diseño animal print, donde estaban los $700.000 y otra donde tenía documentos y tarjetas, además de $50.000.

"La mujer manifiesta que la puerta trasera, que tiene rejas, la había dejado cerrada pero sin llaves", especificó Paniagua.

Sobre los delincuentes, el funcionario especificó que aún no pudieron constatar cuántas personas hubo involucradas. Sin embargo, señaló que la víctima tiene dos perros caniches "que no han escuchado nada".

Acerca de cómo podrían haber ingresado los autores del robo, el comisario comentó las hipótesis que se barajan. "Lo más probable es que el autor del hecho ingresó por el tapial, por la medianera de la casa de al lado, y luego entró por la puerta y cometió el hecho", dijo.

"Estamos chequeando cámaras, aunque no tenemos una que apunte a la casa. Hay algunas en Santiago del Estero, que estamos analizando", aseguró.

El uniformado indicó que en los últimos días no hubo otras denuncias similares en la zona. "En esta jurisdicción tenemos denuncias de robo de bronce de los medidores de agua en la zona de Tejeiro Martínez, Nux. Son pocos casos pero nos indican que tenemos que reforzar la prevención", explicó.

Tras radicar la denuncia en Comisaría Primera, se dio intervención a la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Se espera que en las próximas horas se realice un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para dar con el o los autores.