Paraná Intervención policial

De un piedrazo rompió el vidrio de un auto en Paraná y quedó detenido

27 de Enero de 2026
El auto dañado con el piedrazo

El vehículo estaba estacionado en calle D’Amicis, al momento del ataque. Tras un llamado al 911, la Policía localizó y detuvo al sospechoso.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este martes en la ciudad de Paraná, acusado de provocar daños en un auto que se encontraba estacionado en la vía pública, luego de arrojarle una piedra y romper uno de sus vidrios.

 

Según se informó, el hecho ocurrió cuando una mujer se comunicó con el sistema de emergencias 911 para alertar que un sujeto desconocido había arrojado una roca contra el vidrio de su vehículo Ford Focus, causando daños materiales. El auto se encontraba estacionado sobre calle D’Amicis, al momento del ataque.

Tras el aviso, personal policial que realizaba recorridas preventivas se dirigió al lugar y con los datos aportados por la damnificada, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona, logrando localizar al presunto autor en la intersección de las calles Alejo Peyret y Liberación Nacional.

 

El hombre fue demorado en el lugar y puesto a disposición de la Justicia. El fiscal interviniente fue notificado de lo sucedido y dispuso la detención del agresor, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

 

 

Temas:

Auto piedrazo Detenido Paraná policiales vidrio
