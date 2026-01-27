Sextorsión: exigió $10 millones a cambio de no publicar videos sexuales y fue detenida

La mujer habría percibido cerca de cuatro millones de pesos producto de las extorsiones iniciales y, posteriormente, exigió otros diez millones de pesos para no difundir el material comprometedor. La acusada fue arrestada en Ezeiza tras una denuncia por amenazas de difusión de videos íntimos.
Una mujer de 32 años fue detenida en la localidad bonaerense de Ezeiza, acusada de extorsionar a un hombre mediante amenazas de difusión de imágenes y videos de contenido sexual, en el marco de una causa por “sextorsión” investigada por la Policía Federal Argentina.
El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Federal de Investigaciones, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de una denuncia presentada en enero de este año ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 Especializada en Ciberdelito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Según consta en la denuncia, la imputada exigía a la víctima una importante suma de dinero a cambio de no publicar material íntimo que registraba encuentros sexuales entre ambos. Ante esta situación, tomó intervención la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, que avanzó con las tareas investigativas.
De acuerdo a lo informado, los investigadores lograron comprobar la veracidad de los hechos y establecer el modus operandi de la acusada. La mujer habría percibido cerca de cuatro millones de pesos producto de las extorsiones iniciales y, posteriormente, exigió otros diez millones de pesos para no difundir el material comprometedor.
Esa última exigencia no llegó a concretarse debido a la intervención policial, que permitió identificar a la sospechosa y localizar su domicilio. Además, se determinó que la mujer utilizaba cuentas apócrifas en redes sociales y plataformas digitales para contactar a sus víctimas, entablar vínculos y luego enviar mensajes intimidatorios con fines extorsivos.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°7 del Departamento Judicial de Ezeiza, a cargo del juez Horacio Héctor Hryb, ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle General Paz al 700. En el lugar se concretó la detención de la imputada y el secuestro de un teléfono celular, una CPU y documentación considerada de interés para la causa.
La mujer quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar el alcance total de las maniobras investigadas.