“No lo vas a ver nunca más”, el mensaje del hombre que mató a su hijo y se quitó la vida

Un hombre de 48 años mató a su hijo de 4 y luego se quitó la vida. Previamente había dejado un mensaje, anunciando el terrible final.
Un hombre mató de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida, en un hecho que generó gran conmoción en la comunidad de Huanguelén, en el partido bonaerense de Coronel Suárez.
El hecho salió a la luz a partir de un llamado que Gustavo Suárez, de 48 años, le hizo a su exmujer. En esa comunicación le dijo que estaba estacionado sobre la ruta y que pensaba matar al niño.
Desesperada, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, alertó de inmediato a un móvil policial que se dirigió al acceso de la localidad, a unos 150 metros de la ruta 60, donde Suárez aseguró que se encontraba con el nene.
Al llegar al lugar, los oficiales hallaron detenido un camión Mercedes Benz. En su interior estaban los cuerpos del hombre y del pequeño, Francisco Suárez.
El niño aún presentaba signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital local, pero lamentablemente murió minutos después.
Dentro del vehículo se encontraron manchas de sangre y una pistola calibre 22. La autopsia confirmó que tanto el padre como el niño tenían heridas de arma de fuego en la cabeza.
Según trascendió, Suárez había anticipado el crimen mediante una carta publicada como estado de WhatsApp.
El parte policial también reveló que existían antecedentes de violencia familiar entre los padres y que las medidas cautelares vigentes habían vencido el 4 de diciembre.
La causa quedó en manos de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que continúa con la investigación.
La carta
“Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd... Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”, había escrito.
“Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros”, escribió, y agregó: “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”, cerró.
Denuncias desestimadas
El 7 de noviembre García presentó una denuncia y solicitó una medida de restricción de acercamiento para Suárez, respecto de ella y su hijo.
Sin embargo, cuatro días después, el Juzgado de Garantías Nº 3, no hizo lugar a la medida y solicitó la intervención del Juzgado de Paz y derivó el caso también al área de Servicio Social local.
Enseguida, el servicio local solicitó medidas de protección para el niño y el día 14 del mismo mes el Juzgado de Paz otorgó un “cese de medidas de perturbación” e indicó que el nene siguiera teniendo vínculo con su papá, argumentando que no existía riesgo extremo.