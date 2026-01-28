Peña en vivo del ciclo CUAC! reunió música, gastronomía y público en el Mirador TEC

REDACCIÓN ELONCE
En las inmediaciones del Mirador TEC y el Patito Sirirí, se realizó una peña en vivo del ciclo CUAC! Cultura Activa Verano, con la participación de Lalo Mir, propuestas gastronómicas y una gran convocatoria de vecinos y vecinas en una noche al aire libre y con acceso gratuito.
Desde las inmediaciones del Mirador TEC y el Patito Sirirí, en la capital provincial, se desarrolló una nueva actividad del ciclo CUAC! Cultura Activa Verano, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos. Se trata de una peña en vivo que convocó a vecinos y vecinas en un entorno natural, con acceso libre y gratuito, combinando música, gastronomía y una propuesta cultural pensada para toda la familia.
El evento tuvo como protagonista al reconocido locutor Lalo Mir, quien encabezó la noche con una propuesta artística que comenzó a tomar forma a medida que el público se acercaba al lugar. Desde temprano, muchas personas llegaron con conservadoras, sillones y mantas para ubicarse en la barranca, aprovechando el desnivel del terreno como una platea natural frente al escenario montado entre el Mirador TEC y el Patito Sirirí.
La noche acompañó con buen clima y un ambiente distendido, ideal para disfrutar al aire libre. Mientras se ultimaban los detalles técnicos para el inicio del espectáculo, el público recorría el patio gastronómico instalado en el sector, una de las grandes atracciones de la jornada.
Gastronomía regional y propuestas para todos los gustos
El patio gastronómico ofreció una amplia variedad de opciones, con fuerte presencia de cocina regional. Empanadas, choripanes, sándwiches de vacío, bondiola, menudencias, focaccias y pancakes formaron parte de la propuesta, que permitió a los asistentes cenar o picar algo mientras disfrutaban del espectáculo.
Lorena, a cargo de uno de los puestos de cocina artesanal, destacó la importancia de acompañar este tipo de eventos culturales con gastronomía local: “La gastronomía regional siempre tiene que estar presente en este tipo de propuestas. Estamos muy contentas de poder participar”. Además, remarcó que ofrecen una cocina “bien clásica, criolla, rica, abundante y accesible”.
Otros puestos también sumaron opciones específicas, como productos aptos para celíacos, ampliando la oferta para distintos públicos. Los aromas, la elaboración a la vista y el contacto directo con quienes cocinan generaron un clima cercano y festivo.
Un espacio público resignificado
El público valoró especialmente la elección del lugar. “Está muy bien pensado el escenario, se aprovecha un espacio que no se utiliza habitualmente y el desnivel de la barranca ayuda mucho a la visualización”, comentó uno de los asistentes. También destacó la importancia de que se generen propuestas culturales gratuitas en espacios públicos durante el verano.
Entre los asistentes se encontraba Gladys, vecina de Paraná, habitual participante de las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad. Entusiasmada por la propuesta, expresó: “Hermoso, siempre la paso genial. Yo estoy presente en todos los eventos que se hacen en Paraná. La propuesta es excelente, enero fue espectacular porque no me perdí ninguno. El año pasado no pude venir, pero este año sí, y me encanta porque uno también se entera de cosas importantes”.
En relación con la charla que encabezó Lalo Mir junto a los profesionales invitados, centrada en el presente y el futuro, Gladys reflexionó: “A mí me parece muy interesante. En mis épocas todo era muy distinto y ahora cada vez hay más tecnología. Me gusta escuchar y pensar en el futuro y en lo que vendrá, por eso estoy acá”.
La vecina destacó además el clima del encuentro y la posibilidad de compartir estos espacios de reflexión y cultura al aire libre, en un entorno accesible y abierto a toda la comunidad.
La peña en vivo del ciclo CUAC! volvió a mostrar cómo la música, la cultura y la gastronomía pueden convivir en un mismo evento, fortaleciendo el uso del espacio público y promoviendo el encuentro ciudadano en la ciudad de Paraná.