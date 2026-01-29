El hijo de Cacho Deicas le dedicó un mensaje por su cumpleaños con dedicatoria a Los Palmerias

El cantante y emblema de la cumbia santafesina, Cacho Deicas, celebró sus 74 años este miércoles, y, como no podía ser de otra manera, su hijo Luciano, desde España, le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. Sin embargo, el saludo de cumpleaños no fue solo una expresión de afecto, sino también una renovada provocación que reabrió las tensiones con su exbanda, Los Palmeras, y, particularmente, con el histórico acordeonista y ex socio artístico de Cacho, Marcos Camino.

El mensaje, acompañado de una foto de la infancia de Luciano en brazos de su padre, iba más allá de una felicitación. “Ojalá nunca dejes de brillar y de darle luz a aquellos que cuando no podías defenderte, se escondieron. QUE SEAS ETERNO, CACHITO”, escribió Luciano, acompañado de un recorte de un artículo periodístico que titulaba: “Se agrava la tensión entre Los Palmeras: la dura réplica de Luciano Deicas a Marcos Camino”. La publicación rápidamente reavivó la disputa familiar y dejó en evidencia el continuo distanciamiento entre Cacho y Los Palmeras.

El mensaje en redes del hijo de Cacho Deicas. Foto: Instagram oficial de Luciano Deicas.

La raíz del conflicto: tensiones internas y desacuerdos públicos

El origen del conflicto entre Cacho Deicas y Los Palmeras se remonta a principios de 2025, cuando el cantante sufrió un accidente cerebrovascular en Santa Fe. En medio de su recuperación, el grupo decidió nombrar a Pablo López como nuevo cantante principal. La familia de Deicas respaldó la decisión, pero este cambio generó fuertes tensiones dentro de la banda y entre los miembros del grupo, especialmente con Marcos Camino.

En medio de la controversia, Camino denunció públicamente que la familia de Deicas le había impedido comunicarse con el cantante, lo que provocó una respuesta inmediata de Luciano. A través de redes sociales, Luciano desmintió las acusaciones, mostrando pruebas de que, de hecho, su familia había brindado un apoyo constante a Cacho durante su proceso de recuperación. De hecho, Luciano detalló que su padre fue retirado del grupo de WhatsApp de la banda y que, una vez dado de alta, comenzaron a presionarlo para cumplir con contratos cuando aún no estaba completamente recuperado.

La separación definitiva y el regreso de Cacho como solista

La ruptura entre Cacho Deicas y Los Palmeras llegó a su punto culminante en junio de 2025, cuando se formalizó la salida del cantante de la banda. A partir de ese momento, Cacho inició su carrera como solista, lo que fue un hito para los fanáticos de la cumbia santafesina. Su regreso a los escenarios fue recibido con gran entusiasmo, especialmente con su actuación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2025, según publicó Infobae.

El retorno en solitario de Cacho Deicas fue un éxito rotundo, con muchos seguidores de la banda original expresando su preferencia por el cantante. Numerosos mensajes de apoyo llenaron las redes sociales, y muchos fanáticos anunciaron que dejarían de seguir a Los Palmeras para respaldar el nuevo proyecto de Cacho. Deicas, con su carisma y su voz inconfundible, continúa siendo considerado el alma de la cumbia santafesina, lo que dejó claro el apoyo incondicional de su público en esta nueva etapa artística.