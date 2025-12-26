"Sin Miedo", Cacho Deicas volvió a cantar los hits de Los Palmeras 

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo, una de las bandas del momento.
En cada cierre de año, la música tropical santafesina se renueva para musicalizar las fiestas. Sin embargo, esta Navidad trajo una sorpresa especial: Cacho Deicas, ex vocalista de Los Palmeras, se unió a la banda Sin Miedo para protagonizar la Session #54 (Lado "S").
El video, publicado este 24 de diciembre como un regalo para los seguidores del género, muestra a un Cacho Deicas distendido y en plena vigencia, repasando un repertorio que es parte del ADN de Santa Fe.
La sesión no es solo un video musical, sino un enganchado de casi 40 minutos donde interpreta versiones frescas de clásicos que nunca pasan de moda. Entre los puntos altos de la grabación se encuentran canciones de los años 90' y 2000.
Algunas canciones cantadas por Deicas fueron: El Cafetero, Volo la paloma, Víbora, La cumbia del maderero, entre otras.
La banda Sin Miedo viene ganando terreno con sus "Sessions", un formato que invita a grandes referentes a reinterpretar sus éxitos con un sonido moderno pero respetando la esencia de la cumbia de "guitarra y acordeón".
En la apertura del video, la banda presenta a Deicas como "La Leyenda", y durante toda la interpretación se nota la química entre los músicos jóvenes y el gran maestro de la cumbia.
"Para que escuchen en sus casas y tengan una linda Navidad", se lo escucha decir a Cacho entre tema y tema, enviando un saludo especial al barrio de Alto Verde y a toda la ciudad de Santa Fe.
La Session #54 ya suma miles de reproducciones en YouTube y promete ser la banda sonora obligatoria para las reuniones familiares de Año Nuevo.