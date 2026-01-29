Triste desenlace: murió el joven que se accidentó en la Ruta Provincial N° 20

Murió el joven que se accidentó en la Ruta Provincial N° 20. El joven Brian Espíndola, de 23 años y oriundo de Urdinarrain, falleció este miércoles tras permanecer internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú. El joven había sufrido graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del viernes pasado, en la Ruta Provincial N° 20, a la altura de la localidad de Escriña.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5:45 de la mañana, cuando el joven, que circulaba en dirección Urdinarrain–Gilbert, perdió el control de su automóvil. Tras un primer despiste, el vehículo se desvió hacia la banquina, volvió a la calzada y finalmente volcó violentamente, terminando su recorrido contra un árbol a unos 40 metros del punto de inicio de la maniobra. A raíz del impacto, Espíndola quedó atrapado dentro del automóvil, indicó Urdi Digital.

Al llegar al lugar del accidente, los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, junto con personal policial y de salud, procedieron al rescate del joven. Tras un arduo trabajo de los bomberos, Espíndola fue liberado del vehículo y trasladado de urgencia al Hospital Belgrano de Urdinarrain, para luego ser derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. A pesar de los esfuerzos médicos y una intervención quirúrgica, el joven no logró superar la gravedad de sus heridas y falleció en la noche de este miércoles.