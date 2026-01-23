Joven despistó, volcó y quedó atrapado en su vehículo en Ruta N° 20

Joven despistó y volcó. En horas de la madrugada del viernes, alrededor de las 5:45, personal de la Comisaría Urdinarrain, fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial N° 20, a la altura de la localidad de Escriña, en el partido de Gualeguaychú. Al llegar al lugar, los efectivos constataron un Renault Sandero volcado sobre su techo en la banquina este, con el conductor atrapado en el interior del habitáculo.

El joven de 23 años, oriundo de Urdinarrain, viajaba solo cuando ocurrió el accidente. Según las huellas observadas en la calzada, el vehículo circulaba en dirección Urdinarrain–Gilbert, y al ingresar a la primera curva de la ruta, el conductor perdió el control del rodado. El auto cruzó al carril contrario, despistó y terminó colisionando contra un árbol, informó R2820.

Bomberos y emergencias médicas trabajaron en el rescate

Tras el siniestro, quedó atrapado en el interior del automóvil. Se comisionó a los Bomberos Voluntarios para realizar las tareas de extracción, mientras que personal de emergencias médicas asistió al joven en el lugar. El joven fue trasladado primero al Hospital "Manuel Belgrano" de Urdinarrain. Debido a la magnitud de sus lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde continúa recibiendo atención médica.

Investigación y pericias

El Fiscal en turno intervino en el caso, ordenando la realización de las pericias pertinentes para esclarecer las causas del accidente. Personal de la División Policía Científica llevó a cabo las investigaciones necesarias en el lugar del hecho para determinar los detalles del siniestro.