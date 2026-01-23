Choque en ruta 18 con adolescente grave: un vehículo giró a la izquierda y causó el impacto

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes, alrededor de las 7.15 de la mañana, sobre la Ruta Nacional 18, a la altura de Las Tunas, frente a una estación de servicio, donde colisionaron una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Mercedes Benz. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente de 14 años que fue trasladada en grave estado.

Accidente en Ruta 18

Al respecto, el jefe de la Comisaría Las Tunas, Alfredo González, informó a Elonce que la mecánica del choque estaría vinculada a una maniobra de giro. “La camioneta Ford EcoSport habría intentado ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por un automóvil Mercedes Benz que circulaba desde Villaguay”, explicó.

Cómo se produjo el impacto

El comisario detalló que el siniestro ocurrió cuando uno de los rodados realizó una maniobra hacia la izquierda. “Fue un accidente de tránsito en la ruta 18, cerca de la estación de servicios. Chocaron dos vehículos, un Mercedes Benz que viajaba desde San Salvador y una camioneta Ford EcoSport que transitaba hacia el este”, precisó.

Sobre el origen del impacto, González indicó que “la camioneta EcoSport intentó ingresar hacia la izquierda a la estación de servicio y se produjo el impacto frontolateral con el Mercedes Benz”. Además, señaló que el sol de frente podría haber influido en la visibilidad al momento del choque, ya que no se registraban otras condiciones adversas.

Accidente en Ruta 18

Heridos y traslados

En la camioneta Ford EcoSport viajaba un hombre junto a sus tres hijos menores de edad, de 10, 11 y 14 años, todos oriundos del departamento Villaguay. Según indicó el jefe policial, “la adolescente de 14 años recibió el mayor impacto, ya que viajaba como acompañante”, mientras que los otros dos menores sufrieron lesiones de carácter leve.

La adolescente de 14 años fue trasladada inconsciente al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde quedó internada para una atención de mayor complejidad.

En tanto, en el automóvil Mercedes Benz viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que se desplazaban desde Villaguay hacia Paraná. Ambos sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias, para luego ser trasladados al hospital Dr. Castilla Mira de Viale.

Accidente en Ruta 18

Intervención y actuaciones

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal sanitario y de emergencias, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron el tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.