 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $149 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 14.200 millones de pesos.

28 de Enero de 2026
Quini 6 repartió millones en el Siempre Sale.
Quini 6 repartió millones en el Siempre Sale. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 14.200 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 14.200 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 06-07-20-25-33-08. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.992.491.239.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-09-27-14-01-12. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 17-06-26-34-32-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.868.797.020.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 44-41-28-40-45-21. Hubo dos ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $149.272.105,50. Los afortunados son de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2.377 ganadores y cada uno percibirá $65.208,25. Elonce.com

 

Los n&uacute;meros del sorteo de este mi&eacute;rcoles.
Los números del sorteo de este miércoles.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso