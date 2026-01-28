Quini 6: dos apostadores ganaron más de $149 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 14.200 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 06-07-20-25-33-08. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.992.491.239.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 00-09-27-14-01-12. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 17-06-26-34-32-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.868.797.020.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 44-41-28-40-45-21. Hubo dos ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $149.272.105,50. Los afortunados son de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2.377 ganadores y cada uno percibirá $65.208,25. Elonce.com