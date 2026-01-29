 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Trabajos de la Municipalidad

Por obras en el sistema de distribución de agua potable en Paraná, el servicio se verá afectado en varios barrios

29 de Enero de 2026
Parte de los elementos con los que se trabajará este jueves.
Parte de los elementos con los que se trabajará este jueves. Foto: Municipalidad de Paraná.

Realizarán una obra de mejora del sistema de distribución de agua potable en Paraná. En el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable en Paraná, personal municipal ejecutará este jueves trabajos para habilitar y fortalecer, a través de una nueva red, el abastecimiento del suministro al Hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto, las instituciones educativas linderas y sectores urbanos de esa zona.

 

La labor consistirá en la colocación de un ramal T en la cañería de 400 milímetros, de salida del suministro desde el centro de distribución Ejército, con el nuevo conducto de 200 milímetros emplazado para el nuevo circuito de refuerzo de provisión de agua potable.

 

Los trabajos se desarrollarán en las calles El Paracao y Espejo, a la salida del centro de distribución Ejército. En el lugar se construyó una cámara donde ya se alojó una válvula reguladora de presión.

 

Otra tarea que se realizará mañana jueves será la habilitación de un nuevo enlace con una cañería distribuidora de 75 milímetros ubicada sobre la acera sur de calle El Paracao.

 

Debido a este plan de obras, podrían registrarse casos de baja presión o falta de servicio en los barrios Paracao, General Espejo, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½ y zonas aledañas. Se estima que los trabajos se extenderán hasta horas de la tarde.

 

Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Temas:

obras servicio de agua potable Paraná
