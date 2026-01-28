Mi PAMI lanzó un botón de emergencia para mejorar la atención de jubilados y pensionados

En un contexto donde la digitalización de los servicios de salud cobra cada vez más relevancia, PAMI sigue avanzando con herramientas que buscan mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados. Una de las principales novedades es la implementación de un botón de emergencia dentro de la aplicación Mi PAMI, pensado especialmente para situaciones críticas que requieran una respuesta rápida. La función está diseñada para que los afiliados se comuniquen de manera inmediata con servicios de urgencias médicas, sin necesidad de marcar números ni realizar pasos complejos.

El botón de emergencia, identificado por su color rojo, se encuentra en la pantalla principal de la aplicación. Con solo presionarlo, se habilita la conexión directa con las guardias médicas y los servicios de ambulancia. De esta manera, se agiliza la asistencia en momentos en los que cada segundo es crucial.

Simplificación y accesibilidad para situaciones críticas

La incorporación del botón de emergencia en Mi PAMI responde a una necesidad urgente de simplificar el acceso a servicios médicos en situaciones de riesgo. Desde PAMI explicaron que la incorporación del botón tiene como objetivo prioritario la simplicidad de uso y la visibilidad del acceso para los usuarios. El diseño del botón es intuitivo y claramente visible, pensado para usuarios que pueden tener poca experiencia con dispositivos móviles, según señalaron.

Para utilizar esta función, los afiliados deben contar con la aplicación Mi PAMI instalada en su celular o acceder a través de la versión web oficial. Una vez dentro de la plataforma, basta con presionar el botón "Emergencias" para que se inicie automáticamente la llamada al sistema de asistencia médica. Esta simplificación en el proceso puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia, donde la rapidez en la comunicación es fundamental.

Un paso más hacia la digitalización de la salud

Desde PAMI destacan que el objetivo es seguir ampliando los recursos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados. La accesibilidad y la facilidad de uso han sido clave en el diseño del botón de emergencia, una herramienta que tiene como objetivo garantizar una respuesta más rápida ante emergencias médicas y contribuir a la autonomía de los afiliados en momentos críticos.