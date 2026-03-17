“Construir memoria colectiva y territorial”, el desafío de entrerriano que recibió una beca doctoral del Conicet

El docente entrerriano Emanuel Schönfeld obtuvo una beca del CONICET para realizar un doctorado en Geografía en la Universidad Nacional de La Plata, donde desarrollará una investigación vinculada a la historia de los nombres geográficos y su relación con la conformación del Estado argentino.

Schönfeld, profesor de Geografía, explicó a Elonce que la beca representa una instancia clave para profundizar su formación académica y continuar su camino en el ámbito de la investigación científica.

En la oportunidad el joven docente, que tiene 22 años, destacó que siempre tuvo la intención de seguir estudiando luego de finalizar su carrera universitaria. “Siempre dije que, más allá de recibirme, quería seguir estudiando. Ahora puedo hacerlo con el CONICET y es una instancia muy rica para mi formación personal”, expresó.

Es más, invitó a más jóvenes "a que se animen a recorrer este camino de la investigación, que puede ser exigente, pero sin duda es muy hermoso”.

Una vocación que nació en la universidad

Así también, el profesor relató que su vínculo con la docencia surgió durante sus años de formación universitaria.

Emanuel Schönfeld (foto Entre Ríos Ahora)

En un primer momento no tenía la intención de dedicarse a enseñar, pero esa perspectiva cambió cuando comenzó a cursar el profesorado. “Al principio estaba un poco negado a dar clases, pero cuando empecé a cursar el profesorado y luego a trabajar en el aula, descubrí que era algo que me gustaba mucho”, contó.

Incluso señaló que terminó el profesorado antes que la licenciatura y que el contacto con los estudiantes fue lo que consolidó su vocación docente.

El desafío de enseñar en la era digital

Schönfeld también se refirió al desafío que implica enseñar en un contexto donde la tecnología ocupa un lugar central en la vida cotidiana de los estudiantes.

“Es un desafío constante, pero también una tarea muy hermosa. Estar en contacto con los jóvenes permite conocer qué ocurre con las nuevas generaciones y trabajar temas vinculados a la tecnología y la inteligencia artificial, con los que los gurises están cada vez más familiarizados. Es un trabajo que realizo por vocación y que me gustaría seguir desarrollando en el futuro”, destacó.

La investigación sobre los nombres de los lugares

El proyecto aprobado por el CONICET se centrará en el estudio de la política toponímica del Estado argentino, es decir, el análisis de los nombres de los lugares y su significado histórico.

Toponimia del Estado argentino (foto Estudios Patagónicos)

La investigación buscará reconstruir cómo se definieron esos nombres durante el proceso de consolidación del Estado nacional, especialmente hacia fines del siglo XIX, en el período coincide con las campañas militares en la Patagonia, conocidas como la Conquista del Desierto, y con el avance territorial del Estado argentino sobre regiones habitadas por pueblos originarios.

“La toponimia es la disciplina que estudia los nombres de los lugares. Lo que buscamos es reconstruir esos nombres indígenas que fueron omitidos o reemplazados en las primeras cartografías cuando el Estado argentino se estaba conformando”, explicó.

El objetivo es recuperar y dar visibilidad a esos topónimos que no fueron considerados dentro del proyecto territorial impulsado por el Estado en ese momento histórico.

Profesor entrerriano recibió una beca doctoral del Conicet

Schönfeld señaló que la elección de esta línea de investigación se debe, en parte, a que se trata de un tema con escasos estudios en el país. Mientras que en otros países de la región, como Brasil, existen investigaciones más desarrolladas sobre la toponimia, en Argentina todavía se trata de un campo con importantes vacíos académicos.

Por ese motivo, el proyecto busca contribuir al conocimiento histórico y geográfico del territorio argentino. Además, el docente consideró que este tipo de estudios también "permite construir memoria colectiva y territorial" sobre procesos históricos vinculados a la conformación del Estado, "para determinar cómo impactaron en las políticas toponímicas del presente en Argentina".

Cómo funciona la beca del CONICET

La beca otorgada por el CONICET tiene una duración de cinco años, período durante el cual el investigador deberá desarrollar su proyecto doctoral.

Durante ese tiempo, Schönfeld trabajará en el Instituto de Investigaciones correspondiente junto a sus directoras de tesis, quienes acompañarán el proceso de investigación. El programa también incluye la participación en congresos académicos y jornadas científicas.

Universidad Nacional de La Plata

El docente adelantó que uno de sus primeros objetivos será presentar avances de su investigación en un congreso previsto para este año en Río Cuarto. Además, espera poder publicar un primer artículo académico antes de fin de año.

En paralelo, cursará el doctorado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, donde continuará desarrollando su trabajo académico.