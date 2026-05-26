Video: el puente Zárate-Brazo Largo quedó cubierto por la niebla y obligó a reducir el tránsito

Por la reducción de visibilidad causada por niebla, el tránsito es asistido en el sector del Complejo Zárate – Brazo Largo. Piden circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de Seguridad Vial y Gendarmería.
La intensa niebla registrada este martes sobre el corredor de la Ruta Nacional 12 obligó a interrumpir el tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo, principal conexión entre la provincia de Entre Ríos y Buenos Aires.
La medida fue dispuesta por la concesionaria Autovía del Mercosur (Aumesa) ante la reducción de visibilidad en la zona.
Una impactante imagen aérea mostró al puente prácticamente cubierto por un espeso manto blanco. Apenas logran distinguirse las torres y los tensores de la estructura.
Desde Aumesa informaron un “corte total con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos entre el kilómetro 85 y el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12”, y advirtieron sobre posibles demoras.
‼️Atención Precaución Niebla Puente Zárate brazo largo ‼️ La intensa niebla registrada durante
la mañana de este martes cubrió el Puente Zárate-Brazo Largo у complicó la circulación en uno de los principales corredores viales del país.
La reducción de la visibilidad obligó a… pic.twitter.com/19O31DF0nt— Capilla Online (@capillaonline) May 26, 2026
Cinco provincias bajo advertencia por neblinas y densos bancos de niebla
Densas neblinas y bancos de niebla dominarán las mañanas y noches en Buenos Aires y el Litoral.
Tras varias jornadas caracterizadas por el intenso frío en la mayor parte del país, los principales modelos meteorológicos como el ECMWF y el GFS, analizados por Meteored Argentina, evidencian un patrón de bloqueo atmosférico con dominio de altas presiones sobre el territorio nacional que garantiza una notable estabilidad, sobre todo en la región centro y norte del país.
Este contexto favorece además un paulatino incremento de la humedad en las capas bajas de la tropósfera sobre el Litoral, NEA y buena parte de la franja central, con un ascenso moderado de las temperaturas. Teniendo en cuenta que las últimas jornadas no fueron otoñales sino puramente invernales, en este último tramo de mayo los valores térmicos se acercarán a los valores esperados para este mes.
En consecuencia, las precipitaciones continuarán ausentes en la mayor parte del país para cerrar mayo. Habrá que aguardar al menos hasta los primeros días de la próxima semana (el inicio de junio), para observar un avance frontal que logre quebrar este escenario estable y traiga consigo el retorno de lluvias significativas sobre la región central.
ATN CONDUCTORES
🗨️ Oficial de AUMESAMay 26, 2026
Advertencia por nieblas
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia específica para la franja este de la región Pampeana y Litoral, debido a la formación de bancos de niebla muy densos.
Las provincias con mayor probabilidad de reducción de visibilidad incluyen: la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires (sobre todo el norte y el este bonaerense), Corrientes y el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, en estos lugares la reducción de visibilidad puede ser drástica. Esta advertencia rige papara las mañanas y noches del martes 26 y miércoles 27, con la posibilidad de extenderse con el avance de las horas.
Durante las noches y mañanas del martes 26 y miércoles 27, la visibilidad estará reducida a muy pocos metros, o también bajo el denominado “cielo invisible” que es cuando un observador meteorológico detecta que la visibilidad es inferior a los 100 metros. Bajo esta situación es probables que colapsen los accesos urbanos, rutas y principales aeropuertos de la zona núcleo y NEA.
El viento en estas provincias se mantendrá demasiado débil para lograr generar una mezcla de aire húmedo con el relativamente más seco para disipar pronto las neblinas y nieblas, por lo que es muy probables que las mañanas (hasta media mañana, y en las noches de otoño que se alargan), permanezcan neblinosas. Incluso, bajo estas condiciones de humedad pueden aparecer algunas neblinas durante el día de manera localizada.
Recomendaciones
Ante los inminentes episodios de densas nieblas se brindan recomendaciones viales:
- Encender las luces bajas: es obligatorio y fundamental y si tu vehículo cuenta con faros antiniebla (delanteros y traseros), actívalos.
- Nunca usar luces altas: la niebla está compuesta por minúsculas gotas de agua en suspensión, es como estar literalmente dentro de una nube al ras del suelo. La luz alta rebota en ellas creando un efecto "espejo" blanco que te encandilará a vos y a los conductores que vienen de frente.
- No debes encender las balizas como señal de que "se ve poco": las luces intermitentes de emergencia (balizas) indican que un vehículo está detenido. Usarlas mientras circulas confunde a los demás conductores, quienes podrían frenar de golpe pensando que estás parado en la ruta.
- Aumentar considerablemente la distancia de seguimiento entre vehículos: necesitarás más tiempo y espacio para reaccionar ante una frenada brusca, especialmente porque el asfalto húmedo alarga la distancia de frenado.
- Reducir drásticamente la velocidad: tu velocidad debe permitirte frenar a cero dentro de tu campo visual. Si solo ves a 30 metros de distancia, por ejemplo, debes circular a una velocidad que te permita detener el auto en ese trayecto.
- Evitar maniobras de sobrepaso y frenadas bruscas: nunca intentes adelantar a otro vehículo en un banco de niebla. Quédate en tu carril y mantené el ritmo del tránsito.