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Internacionales Accidente en África

Una furgoneta chocó contra un elefante en Uganda y terminó volcando: hay víctimas fatales

El accidente ocurrió dentro del Parque Nacional Cataratas Murchison, en el norte del país africano. El vehículo trasladaba a funcionarios que regresaban de una actividad oficial cuando impactó contra el animal que cruzaba la ruta durante la noche.

26 de Mayo de 2026
Accidente con un elefante en Uganda.
Accidente con un elefante en Uganda.

El accidente ocurrió dentro del Parque Nacional Cataratas Murchison, en el norte del país africano. El vehículo trasladaba a funcionarios que regresaban de una actividad oficial cuando impactó contra el animal que cruzaba la ruta durante la noche.

Un grave accidente vial ocurrido en Uganda dejó al menos tres personas fallecidas y otras cuatro heridas luego de que una furgoneta impactara contra un elefante que cruzaba una carretera dentro de un parque nacional.

 

El hecho se registró durante la noche del domingo en el Parque Nacional Cataratas Murchison, ubicado en el norte del país africano, sobre la autopista que conecta Arua con Kampala.

 

Según informaron autoridades policiales de Uganda, el vehículo transportaba a siete funcionarios de la Autoridad Tributaria del país que regresaban de cumplir actividades oficiales en la ciudad de Arua.

 

 

El choque ocurrió dentro de un parque nacional

 

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el conductor no logró evitar al elefante que atravesaba la ruta y terminó impactando de lleno contra el animal.

Tras la colisión, el conductor perdió el control de la furgoneta, lo que agravó las consecuencias del accidente ocurrido en plena noche dentro del parque nacional de Uganda.

 

El portavoz de la policía de tránsito, Michael Kananura, indicó que efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y coordinaron el traslado de los heridos hacia el Hospital de Kiryandongo.

 

Posteriormente, algunos de los lesionados fueron derivados a centros médicos de Kampala para continuar con tratamientos de mayor complejidad debido a la gravedad de las heridas sufridas.

 

Videos y advertencias tras el accidente

 

Después del episodio comenzaron a circular videos en redes sociales donde se observaba a personas dentro de la furgoneta pidiendo ayuda tras el choque.

 

En las imágenes también podía verse al elefante intentando levantarse entre la vegetación cercana a la ruta, aunque hasta el momento las autoridades de Uganda no brindaron información oficial sobre el estado del animal.

 

 

La Agencia Xinhua indicó que el accidente volvió a poner en discusión los riesgos de circulación en zonas protegidas donde la fauna silvestre suele atravesar las carreteras nacionales.

 

Tras el siniestro, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda pidió a los conductores extremar las precauciones y mantenerse atentos al cruce de animales, especialmente durante horarios nocturnos dentro de áreas naturales protegidas.

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