La obra en el Hospital San Roque de Paraná avanza y ya alcanzó el 50% de ejecución

El proceso de reestructuración en el Hospital San Roque de Paraná registra un avance del 50 por ciento, según informaron desde el Gobierno de Entre Ríos. La intervención apunta a recuperar sectores afectados por un siniestro y mejorar la infraestructura de uno de los principales centros de atención pediátrica de la provincia.

Los trabajos forman parte de un proyecto impulsado de manera conjunta por los ministerios de Planeamiento e Infraestructura y de Salud, con el objetivo de actualizar las instalaciones del Hospital San Roque y reforzar su capacidad de atención.

La iniciativa surgió luego de un relevamiento técnico realizado tras el incendio que afectó parte del edificio. A partir de ese diagnóstico se definió la necesidad de intervenir el sector para recuperar su funcionamiento y garantizar mayores condiciones de seguridad.

Intervención en áreas clave del hospital

La obra se desarrolla en la Sala 4 y en el área de consultorios externos del Hospital San Roque, sobre una superficie de 623 metros cuadrados. En esos espacios se realizan tareas de readecuación eléctrica y ampliación de la red de gases medicinales, conforme a las normativas vigentes para establecimientos sanitarios.

El proyecto contempla una inversión provincial de 321 millones de pesos y está a cargo de la empresa Calaco Construcciones S.R.L., encargada de ejecutar las tareas de refacción y modernización del área.

Obras en el Hospital San Roque.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de la obra para el sistema sanitario provincial. “El Hospital San Roque es un centro de referencia para toda la provincia y tiene una demanda permanente en atención pediátrica”, expresó.

En ese sentido, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones del sector afectado y adecuarlo a las necesidades actuales del sistema de salud.

Nuevos espacios y mejoras en la atención

El proyecto prevé una capacidad total de 14 camas distribuidas en cuatro salas de internación dentro del Hospital San Roque. Además, se incorporarán dos habitaciones individuales de aislamiento, cada una equipada con sanitarios propios.

También se sumarán áreas de apoyo para enfermería, espacios destinados al personal y una sala específica para médicos, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del servicio y mejorar las condiciones laborales.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, señaló que el avance de la obra permitirá recuperar un sector clave del establecimiento sanitario.

“Cada etapa que se completa suma capacidad de respuesta para el sistema de salud y mejores condiciones para la atención pediátrica”, afirmó.

Además de las refacciones internas, el proyecto incluye la construcción de una nueva salida de emergencia que estará conectada con la escalera de servicio contra incendios ya existente, una medida que apunta a reforzar los estándares de seguridad del Hospital San Roque.