Prestación por desempleo: requisitos, montos y cómo solicitar el beneficio de ANSES

La prestación por desempleo que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa vigente como una herramienta de asistencia económica para trabajadores que perdieron su empleo formal. El beneficio busca acompañar a quienes atraviesan un período de búsqueda laboral mediante un ingreso temporal y el acceso a otras asignaciones.

El programa está dirigido a personas que trabajaban en relación de dependencia y quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad, como despidos sin causa o finalización de contrato. Según datos del sistema de Seguridad Social, más de 150.000 trabajadores cobraron la prestación por desempleo durante el año 2025.

Además del ingreso mensual, quienes acceden al beneficio mantienen el derecho a percibir distintas asignaciones familiares mientras dure la asistencia.

Qué incluye el beneficio

Entre las ayudas que se mantienen mientras se cobra la prestación por desempleo se encuentran la asignación por prenatal, la asignación por hijo y la ayuda escolar anual.

También pueden continuar percibiéndose asignaciones vinculadas a situaciones familiares específicas, como matrimonio, nacimiento o adopción.

Estas prestaciones complementarias forman parte del esquema de protección social destinado a sostener ingresos durante el período en el que la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder

La prestación por desempleo alcanza a trabajadores que estaban registrados y pierden su empleo por despido sin causa o por finalización del vínculo laboral.

En el caso de los trabajadores permanentes, se requiere acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes en el último año.

Los trabajadores de la construcción también pueden acceder al beneficio, siempre que acrediten al menos ocho meses de aportes en los últimos dos años.

Cuánto se cobra y cuánto dura

El monto de la prestación por desempleo se calcula teniendo en cuenta los ingresos que tenía el trabajador antes de perder su empleo y los meses de aportes registrados en el sistema previsional.

El esquema establece el pago de cuotas mensuales durante un período determinado. Los trabajadores en relación de dependencia pueden percibir entre dos y doce cuotas, mientras que los trabajadores de la construcción acceden a entre tres y ocho pagos.

Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de seis meses adicionales del beneficio.

Cómo iniciar el trámite

Para solicitar la prestación por desempleo es necesario presentar documentación que acredite la pérdida del empleo. Entre los requisitos se incluyen el DNI y el telegrama de despido, carta documento o notificación del empleador.

En algunos casos también puede solicitarse documentación adicional, como constancia de quiebra de la empresa, contrato vencido o certificado de defunción del empleador.

El trámite puede realizarse a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES utilizando CUIL y clave de seguridad social, o bien de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.

Una vez aprobado el beneficio, el pago se realiza a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. El primer cobro suele efectuarse por ventanilla bancaria y posteriormente el beneficiario recibe una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos.

En caso de que la persona consiga un nuevo empleo, deberá informar el inicio de la actividad laboral dentro de los cinco días hábiles para solicitar la suspensión de la prestación por desempleo.