Aseguran que Karina La Princesita estaría iniciando un romance con un jugador de Los Pumas

La cantante fue vinculada con un rugbier

La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a generar repercusión luego de que surgieran versiones que la vinculan con un jugador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas. Según trascendió, la artista habría comenzado un vínculo con Mateo Carreras, deportista tucumano que actualmente se desempeña en el rugby europeo.

La información se conoció en un programa de streaming, donde el periodista Pepe Ochoa brindó detalles sobre el presunto acercamiento entre ambos. Según relató, la cantante y el jugador coincidieron durante un viaje a Estados Unidos.

De acuerdo a lo mencionado, ambos habrían sido vistos juntos en un evento deportivo en Miami, específicamente en un partido de básquet, lo que despertó las primeras especulaciones sobre el vínculo.

El encuentro en Miami

Según el relato difundido en el programa, Karina viajó a Miami y allí se encontró con el rugbier, quien reside en Europa por su carrera profesional.

Durante ese encuentro, fueron observados compartiendo el evento y, según trascendió, su actitud no pasó desapercibida para quienes estaban presentes.

“Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos. Llegaron juntos, se fueron juntos”, indicaron durante la emisión del ciclo.

Si bien desde el entorno mediático se habló de un posible inicio de relación, también aclararon que no se trataría aún de un vínculo formal.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas al respecto.

Quién es Mateo Carreras

Mateo Carreras tiene 26 años y es uno de los jugadores argentinos con proyección en el rugby internacional. Nació en Tucumán y se formó en Los Tarcos Rugby Club.

Su desempeño lo llevó a integrar el seleccionado juvenil argentino, conocido como Los Pumitas, y posteriormente a consolidarse en el plantel mayor de Los Pumas.

Actualmente se desempeña como wing en el Aviron Bayonnais, equipo que compite en el Top 14 de Francia, una de las ligas más exigentes del mundo.

Además, fue convocado recientemente a concentraciones del seleccionado argentino, lo que reafirma su lugar dentro del alto nivel del rugby nacional.

Repercusión y contexto

El posible vínculo también generó comentarios en redes sociales, en parte por la diferencia de edad entre ambos: la cantante tiene 40 años y el deportista 26.

En el plano personal, Carreras es padre de una niña pequeña, fruto de una relación anterior.

Por su parte, Karina La Princesita tuvo su última relación conocida con el cantante Nicolás Furman, de quien se separó en 2022.