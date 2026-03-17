Nuevo eliminado en la casa de Gran Hermano: ¿quién abandonó el reality?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de tensión y definiciones. En la noche de eliminación, Nick se convirtió en el cuarto participante en abandonar el reality, luego de no recibir el apoyo suficiente del público.

La decisión se conoció durante la gala conducida por Santiago del Moro, emitida por la pantalla de Telefe, donde los nominados aguardaban el resultado de la votación, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Nick formaba parte de una placa que generó mucha expectativa entre los seguidores del programa. Finalmente, el participante quedó fuera de competencia y debió despedirse de sus compañeros antes de cruzar la puerta de salida.

Su eliminación marca un nuevo giro en la dinámica del juego, ya que cada salida modifica las alianzas y estrategias dentro de la casa más famosa del país.

Con su partida, Gran Hermano Generación Dorada continúa avanzando en una temporada que viene marcada por conflictos, sorpresas y cambios constantes, mientras los participantes que siguen en carrera buscan consolidarse para llegar a la final.