Champions League: el gol de Julián Álvarez y el balance de los argentinos en la sexta fecha

La sexta fecha de la UEFA Champions League comenzó este martes y dejó un saldo de actuaciones relevantes para los futbolistas argentinos que militan en los principales equipos europeos. El delantero Julián Álvarez fue el más destacado del día tras convertir un gol clave en la victoria del Atlético Madrid frente al PSV de Países Bajos.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el atacante surgido en River Plate anotó el tanto del empate parcial 1-1 a los 37 minutos del primer tiempo. La jugada se originó tras un error defensivo del conjunto neerlandés, que Alexander Sorloth aprovechó para asistir a “La Araña”, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red. Finalmente, el equipo español se impuso por 3-2 en el duelo disputado en el Metropolitano.

Además de Álvarez, también tuvieron participación Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Thiago Almada, todos integrantes del plantel rojiblanco.

Duelo argentino en Milán

Otro de los encuentros que marcó la jornada fue el cruce entre Inter de Milán y Liverpool, donde se enfrentaron dos campeones del mundo en Qatar 2022: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. En un partido trabado y con un penal polémico, el mediocampista del conjunto inglés anotó el único tanto del encuentro, quedándose con el duelo albiceleste por 1-0. Tanto Martínez como Mac Allister disputaron los 90 minutos.

Protagonismo en Inglaterra y Francia

En Inglaterra, Cristian Romero volvió a lucir la cinta de capitán en el Tottenham Hotspur, que goleó 3-0 al Slavia Praga de República Checa. Con este triunfo, los “Spurs” alcanzaron la novena posición en la fase de liga.

La jornada también registró una derrota para los argentinos del Chelsea: Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte cayeron 2-1 ante un conjunto italiano (Atalanta), tras haber llegado entonados por la goleada 3-0 frente al Barcelona. Con este resultado, el equipo londinense descendió a la undécima plaza.

En Francia, Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi celebraron un ajustado triunfo del Olympique Marsella frente al Union St. Gilloise de Bélgica. El arquero fue titular, mientras que el defensor ingresó al inicio del complemento.

Victoria argentina en Grecia

Por último, el Olympiacos de Grecia obtuvo un triunfo por la mínima sobre el Kairat Almaty de Kazajistán. En el conjunto heleno fueron titulares los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze, mientras que Lorenzo Scipioni integró el banco de suplentes sin sumar minutos. (Fuente: NA)