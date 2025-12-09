 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Champions League

El gol de Julián Álvarez tras un blooper del PSV y sus números que asombran en Europa

9 de Diciembre de 2025
Julián Álvarez fue una de las figuras del Atlético de Madrid. Foto: Infobae.

Julián Álvarez volvió a brillar en la Champions League al marcar en la victoria del Atlético de Madrid por 3 a 2 ante el PSV y alcanzar un nuevo hito histórico en el club español.

Julián Álvarez fue protagonista excluyente en la victoria del Atlético de Madrid por 3 a 2 ante el PSV Eindhoven, por la última fecha de la fase de grupos de la Champions League. El delantero argentino anotó el gol del empate parcial, aprovechando un error grosero en la salida del conjunto neerlandés, y alcanzó una marca histórica: llegó a los once tantos en competiciones europeas con la camiseta del club madrileño.

 

El tanto, que igualó momentáneamente el duelo 1-1, se produjo luego de una presión alta encabezada por Giuliano Simeone, quien recuperó la pelota y cedió a Sorloth. En la jugada, el noruego asistió a La Araña, que definió con tranquilidad dentro del área a los 36 minutos del primer tiempo. Con este gol, Álvarez superó a Raúl García en la tabla histórica de artilleros del Atlético en torneos continentales y se posicionó como el decimocuarto máximo goleador europeo de la institución.

 

Julián Álvarez definiendo el empate transitorio en el partido. Foto: Atlético de Madrid.

 

Además, el cordobés sumó su tercer partido consecutivo marcando en Champions, y elevó su cuenta personal desde su llegada al club en agosto de 2024: 40 goles en todas las competencias, con 11 tantos y cinco asistencias solo en esta temporada, consolidándose como una pieza determinante para el equipo de Diego Simeone.

 

Un partido vibrante y un Atlético que respira en la Champions

 

El duelo, disputado en el Philips Stadion, arrancó cuesta arriba para el Atlético. Guus Til abrió el marcador para el PSV a los 10 minutos después de una buena acción individual de Driouech por el costado izquierdo. Sin embargo, tras el empate de Julián Álvarez, el conjunto rojiblanco mostró mayor solidez ofensiva.

 

En el inicio del complemento, David Hancko dio vuelta el resultado aprovechando un rebote del arquero rival tras un fuerte remate de Nahuel Molina. Más tarde, Alexander Sorloth amplió la ventaja con una jugada iniciada por Álvarez y resuelta con precisión por el delantero noruego. El PSV descontó con un tanto del estadounidense Pepi, asistido por Ivan Perisic, pero no le alcanzó para remontar.

 

El exjugador de River fue clave en la elaboraci&oacute;n de otro gol. Foto: Prensa Atl&eacute;tico de Madrid.
El exjugador de River fue clave en la elaboración de otro gol. Foto: Prensa Atlético de Madrid.

 

El triunfo fue clave para que el Atlético, que arrastraba dos derrotas en LaLiga, se mantenga enfocado en su objetivo de clasificar entre los ocho mejores del torneo europeo.

 

Los números europeos de Julián Álvarez y la presencia argentina

 

Con su rendimiento en Eindhoven, Julián Álvarez llegó a 19 goles en Champions League a lo largo de su carrera, igualando a los argentinos Julio Cruz y Lisandro López. Aunque aún lejos de los máximos anotadores albicelestes del certamen —Lionel Messi (129), Sergio Agüero (45), Crespo (25), Lautaro Martínez (25), Di María y Higuaín (24)— el delantero continúa escalando posiciones a paso firme.

 

El encuentro también contó con una nutrida presencia argentina: además de Álvarez, jugaron Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Nicolás González en el Atlético. El equipo madrileño, además, extendió su racha positiva ante clubes neerlandeses en Champions: siete triunfos y dos empates en el siglo XXI. (Con información de Infobae)

 

DE LA MANO DE JULIÁN, EL COLCHONERO DEL CHOLO FESTEJÓ EN PAÍSES BAJOS | PSV 2-3 A. Madrid | RESUMEN

Temas:

Julián Álvarez Atlético de Madrid Champions League
