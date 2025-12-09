Copa Argentina 2026: los 64 equipos confirmados al torneo y el regreso del VAR desde octavos

REDACCIÓN ELONCE
El certamen definió su nómina completa tras el pase de Claypole, que ganó por penales. La Copa Argentina 2026 tendrá 64 clubes de todas las categorías y aplicará VAR desde octavos de final.
La Copa Argentina 2026 ya confirmó a los 64 equipos que disputarán su 14° edición, después de que Claypole asegurara el último boleto al vencer por 5-3 en los penales a Deportivo Español tras un empate sin goles. La competencia, considerada el torneo más federal del país, comenzará en la última semana de enero y tendrá como encargado de abrir el certamen a Independiente Rivadavia, último campeón del torneo.
El sorteo de los cruces de 32avos de final se realizará este miércoles 10 de diciembre y marcará el inicio del camino rumbo a la final prevista para el miércoles 4 de noviembre de 2026. Además, la próxima edición traerá una novedad importante: por primera vez se utilizará VAR desde los octavos de final, luego de que en 2025 solo se hubiera implementado en la definición del torneo.
Participación diversa y presencia del Ascenso
Entre los 30 equipos de la Primera División se destacan Boca Juniors, River Plate, Racing, San Lorenzo, Independiente y Rosario Central, junto a otros protagonistas del ámbito local. A ellos se suman equipos que descendieron recientemente a la Primera Nacional, como Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que mantendrán su presencia histórica en el torneo.
El certamen también contará con 34 equipos del Ascenso, entre ellos varios representantes del Federal A que irrumpieron con fuerza en las últimas ediciones. Estarán presentes Ciudad de Bolívar, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto, todos surgidos del torneo federal.
En la Primera Nacional aparecen instituciones con experiencia en la competencia, como Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, estos dos últimos ascendidos recientemente a la máxima categoría.
La Primera B Metropolitana tendrá cinco representantes, entre ellos Midland, que logró el ascenso a la Primera Nacional. Desde la Primera C arribarán Camioneros —ya ascendido a la B—, Ituzaingó, Sportivo Barracas y Claypole, último clasificado al certamen y protagonista de la definición más reciente de la fase previa.
Todos los equipos clasificados
Primera División (30):
Aldosivi, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba (SdE), Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Godoy Cruz*, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan*, Sarmiento (Junín), Talleres, Tigre, Unión, Vélez Sarsfield.
(*Descendidos a la Primera Nacional)
Primera Nacional (14):
Agropecuario, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes, Estudiantes de Río Cuarto*, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza*, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán, San Miguel, Temperley, Tristán Suárez.
(*Ascendidos a Primera)
Primera B Metropolitana (5):
Acassuso, Argentino de Merlo, Deportivo Armenio, Midland*, Real Pilar.
(*Ascendido a la Primera Nacional)
Federal A (10):
Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Ciudad de Bolívar*, Deportivo Rincón, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Olimpo, San Martín de Formosa, Sarmiento La Banda, Sportivo Belgrano.
(*Ascendido a la Primera Nacional)
Primera C (4):
Camioneros*, Ituzaingó, Sportivo Barracas, Claypole.
(*Ascendido a la Primera B)
El calendario 2026: fechas clave
La organización confirmó el cronograma tentativo para todas las instancias del torneo.
32avos de final:
Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026.
Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026.
16avos de final:
Se jugarán durante las semanas de los playoffs del Torneo Apertura.
Equipos no Conmebol: en las cuatro semanas de playoffs.
Equipos Conmebol: jugarán el fin de semana posterior a quedar eliminados.
Equipo Conmebol + finalista de Liga: jugará el 31/05/2026.
Octavos de final:
Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07.
Equipos no Conmebol: hasta el 5/08/2026.
A partir de esta instancia habrá VAR.
Cuartos, semifinales y final:
Cuartos y semifinales: fechas a definir.
Final: miércoles 4 de noviembre de 2026.
La Copa Argentina 2026 promete una competencia federal, amplia y con presencia decisiva del Ascenso, en una edición marcada por el desembarco del VAR y un calendario ajustado a la agenda internacional de los clubes. (Con información de TyCSports)