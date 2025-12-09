Asaltaron a jubilada a la salida de un cajero en Paraná, vecinos corrieron al ladrón y lo atraparon

REDACCIÓN ELONCE
El hecho se registró en la tarde de este martes en Avenida Ramírez, a metros de La Paz. La mujer contó Elonce que tuvo un breve forcejeo con el ladrón que la tiró al suelo. Al ser atrapado por los vecinos le pidió disculpas.
En horas de la tarde de este martes, una mujer sufrió un robo a la salida de un cajero automático, pero gracias a la intervención de vecinos, el ladrón fue reducido y la policía lo detuvo.
El hecho se registró en los cajeros ubicados en Avenida Ramírez, entre La Paz y Colón.
En diálogo con Elonce, Silvia Otaño, la damnificada, contó que “salí del banco de sacar dinero y fui al auto. En ese momento apareció un hombre y tras un forcejeo me arrebató el tarjetero” y salió corriendo en dirección a calle Pringles.
Afortunadamente, unos vecinos “vieron el accionar de este hombre, lo corrieron y alcanzaron en la esquina, ahí tiró el tarjetero” que le había robado.
“Nunca pensé que me iba a pasar, gracias a Dios no pasó nada, estoy bien”, dijo Silvia que, producto del forcejeo con el ladrón cayó al piso. Según contó regresaba del médico y en el camino de regreso a su casa, decidió parar en el cajero.
El delincuente pidió disculpas
Silvia dio cuenta que cuando los vecinos lograron reducir al ladrón y llevarlo hacia donde ella estaba “me pidió disculpas”.
En el lugar tomó intervención personal del 911 y de Comisaría Segunda que se llevó detenido. Al parecer el malviviente actuaba solo y caminaba con alguna molestia, pero estiman que era una simulación. Elonce.com