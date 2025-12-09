 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Asaltaron a jubilada a la salida de un cajero en Paraná, vecinos corrieron al ladrón y lo atraparon

9 de Diciembre de 2025
Robaron a una jubilada a la salida del cajero de Avenida Ramírez
Robaron a una jubilada a la salida del cajero de Avenida Ramírez Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En horas de la tarde de este martes, una mujer sufrió un robo a la salida de un cajero automático, pero gracias a la intervención de vecinos, el ladrón fue reducido y la policía lo detuvo.

 

El hecho se registró en los cajeros ubicados en Avenida Ramírez, entre La Paz y Colón.

 

En diálogo con Elonce, Silvia Otaño, la damnificada, contó que “salí del banco de sacar dinero y fui al auto. En ese momento apareció un hombre y tras un forcejeo me arrebató el tarjetero” y salió corriendo en dirección a calle Pringles.

La jubilada contó lo sucedido

Afortunadamente, unos vecinos “vieron el accionar de este hombre, lo corrieron y alcanzaron en la esquina, ahí tiró el tarjetero” que le había robado.

 

“Nunca pensé que me iba a pasar, gracias a Dios no pasó nada, estoy bien”, dijo Silvia que, producto del forcejeo con el ladrón cayó al piso. Según contó regresaba del médico y en el camino de regreso a su casa, decidió parar en el cajero.

 

El delincuente pidió disculpas

Silvia dio cuenta que cuando los vecinos lograron reducir al ladrón y llevarlo hacia donde ella estaba “me pidió disculpas”.

En el lugar tomó intervención personal del 911 y de Comisaría Segunda que se llevó detenido. Al parecer el malviviente actuaba solo y caminaba con alguna molestia, pero estiman que era una simulación. Elonce.com

Temas:

Robo cajero automático Paraná ladrón Detenido Avenida Ramírez
