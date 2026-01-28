Franco Colapinto se mete arriba en los test de Barcelona y queda a décimas del más rápido

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine este miércoles y dejó una de las marcas destacadas del día en los ensayos privados de la Fórmula 1. En el Circuito de Barcelona-Catalunya, el argentino registró el segundo mejor tiempo de la sesión matinal y continuó sumando kilómetros con el nuevo modelo A526, pensado para la temporada 2026.

Después de no girar el martes, la escudería francesa retomó el programa de pruebas técnicas y le dio al piloto de 22 años la responsabilidad de abrir la actividad desde temprano. El objetivo del equipo fue avanzar en la recolección de datos, evaluar el rendimiento del auto y ajustar parámetros en un contexto de reglamento nuevo.

Ritmo sólido y constancia en pista

Durante la tanda, Franco Colapinto completó 56 vueltas y mostró un ritmo estable a lo largo de los stints. Su mejor registro lo ubicó en el segundo lugar de la tabla, solo superado sobre el final por George Russell. Incluso, logró quedar por delante de Lando Norris, que realizó menos giros con McLaren.

Franco Colapinto. Foto: Alpine.

La jornada no estuvo exenta de interrupciones. Dos banderas rojas neutralizaron momentáneamente la actividad, una de ellas por un inconveniente técnico en otro equipo. Aun así, Alpine pudo cumplir con gran parte del cronograma previsto para la mañana.

Continuidad en el desarrollo del A526

El trabajo de Franco Colapinto forma parte del plan de adaptación al nuevo monoplaza. El lunes ya había completado 60 vueltas y marcado el tercer mejor tiempo, por lo que el rendimiento de esta semana confirma una evolución sostenida.

Estos entrenamientos no tienen carácter competitivo, pero resultan determinantes para validar sistemas, probar configuraciones y entender el comportamiento del auto antes del inicio del calendario oficial. Por la tarde, el equipo tenía previsto que Pierre Gasly tomara el relevo para continuar con el programa.

Para el argentino, cada salida a pista representa más experiencia en su primera temporada dentro de la estructura de Alpine y un paso más en la consolidación de su lugar dentro del proyecto a futuro.