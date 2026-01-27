Colapinto y su motivación con el nuevo auto: “Hay cambios grandes y es muy emocionante”

El primer día de ensayos de la Fórmula 1 no tuvo como objetivo la comparación de tiempos, sino la acumulación de vueltas y kilómetros para obtener datos clave que permitieran avanzar con el desarrollo de los nuevos autos, protagonistas de la renovada era del Gran Circo. En ese contexto, Alpine completó el programa previsto con Franco Colapinto como único piloto en pista y cerró la jornada con sensaciones de alivio y optimismo.

La escudería celebró en el garaje y en su base de Enstone el correcto estreno del modelo A526, que llegó en tiempo y forma al circuito de Montmeló y se sumó a las siete estructuras, sobre un total de once, que giraron en Barcelona bajo estrictas normas impuestas por la Fórmula 1. La actividad se desarrolló sin presencia de público ni de medios de comunicación, y el operativo de seguridad incluyó el desalojo de zonas elevadas desde donde se suele observar la pista.

Alpine dejó en claro su intención de ser competitiva y de pelear por objetivos ambiciosos, como sumar puntos con regularidad y por méritos propios, a diferencia de lo ocurrido la temporada pasada. Colapinto completó 60 vueltas, equivalentes a 279 kilómetros, y si bien el A526 fue el primer auto en provocar una bandera roja que interrumpió la actividad, no se registraron incidentes de gravedad.

La detención en pista no fue un hecho aislado. Gabriel Bortoleto, en su debut con Audi, y Liam Lawson, de Racing Bulls, también sufrieron fallas que apagaron el motor. Se trató de tres equipos y tres unidades de potencia distintas: Alpine, como nuevo cliente de Mercedes; RB, estructura asociada a Red Bull Racing que estrenó su sociedad como motorista con Ford, y Audi, que inició su camino en la Fórmula 1 tras ocupar el lugar de Sauber.

“Los autos son muy diferentes, hay cambios grandes y eso siempre es muy emocionante. El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche para este test. Fue todo muy ajustado para todos: los chicos y las chicas hicieron un esfuerzo enorme en Enstone. Personalmente, estoy muy contento de estar en mi primera pretemporada y con un auto nuevo”, relató Colapinto en diálogo con F1TV.

“Es lo que necesitaba en años anteriores: kilometraje, rodaje y aprendizajes en la pretemporada. Voy a intentar aprovechar esta experiencia al máximo y trabajar mucho con el equipo. Es algo nuevo para todos y eso siempre requiere de mucho trabajo y esfuerzo de cada miembro. Son días emocionantes y ojalá que podamos tener un buen par de próximos días en la pista”, añadió el piloto argentino, en referencia a las jornadas de pruebas previstas en Barcelona.

Colapinto se ubicó quinto entre los pilotos que más vueltas completaron en el primer día de ensayos. La tabla fue encabezada por Esteban Ocon (Haas), con 154 giros, seguido por Isack Hadjar en su debut con RBR, con 107. George Russell (Mercedes), que solo participó de la segunda parte de la jornada, dio 93 vueltas; Liam Lawson (RB), 88; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 56; Valtteri Bottas (Cadillac), 33; Bortoleto (Audi), 27, y Sergio “Checo” Pérez (Cadillac), 11.

“Sigue siendo un auto de carrera al que hay que conducir rápido, dentro del grip disponible... Lo técnico es lo que cambia: la gestión de la energía, los neumáticos son más estrechos y pequeños. Son muchos cambios a los que nos tenemos que adaptar y readaptar la forma de manejo, al igual que el modo en que trabajamos la puesta a punto. Nuestro foco está en trabajar bien para tener buenos resultados en Melbourne”, expresó Colapinto.

Las declaraciones del argentino fueron respaldadas por el jefe del equipo, Steve Nielsen. “Un primer día típico de sesión de pruebas, siguiendo distintos programas y comprobaciones de los sistemas”, señaló el británico. El A526 se detuvo en la vuelta 28 y Colapinto permaneció más de 90 minutos en el garaje antes de volver a pista, por una presunta falla en el sistema de refrigeración. “Experimentamos algunos problemas menores que nos hicieron perder tiempo, pero son de esperar con un coche completamente nuevo. La tarea principal es aprender y comprender, más que apresurarse demasiado. Limitar nuestro rodaje fue una decisión meditada para asegurarnos que nuestros sistemas y procesos funcionen correctamente”, concluyó Nielsen.