La colonia de vacaciones del Copnaf reunió a chicos de distintos barrios en el Club de Pescadores

Una jornada distinta, con pileta, juegos y risas, se ha vivido este miércoles en la capital entrerriana. Las propuestas de la colonia de vacaciones del Copnaf confluyeron en un encuentro intercolonias que tuvo como sede el Club de Pescadores, en el marco del programa Verano Joven, una iniciativa que articula al Estado provincial con clubes e instituciones de la ciudad.

Chicos y chicas que durante el verano asisten a las colonias en los clubes Pescadores, Echagüe y Rowing compartieron actividades recreativas y deportivas, además de un espacio de integración entre pares de distintos barrios. La convocatoria marcó el primer encuentro conjunto de esta temporada.

Trabajo articulado entre Estado, clubes y salud

La subdirectora de Promoción y Fortalecimiento del Copnaf, Betiana Fornara, destacó la importancia de generar estos espacios colectivos.

“Estamos compartiendo una jornada única. Es el primer encuentro intercolonias con tres clubes. Los chicos vienen participando desde diciembre y queríamos que pudieran confluir, conocerse y compartir sus experiencias”, explicó.

Además, remarcó que la propuesta se sostiene a partir de una red de trabajo con distintas áreas. “El acompañamiento de los clubes, los efectores de salud, el municipio y organismos provinciales permite que esto sea posible. Hay transporte, merienda y organización para que los chicos tengan una experiencia integral”, señaló.

Desde el Centro de Salud Charrúa, Carolina Maidana subrayó que el objetivo es ampliar oportunidades. “Muchos adolescentes no tienen acceso a estos espacios. Poder articular con instituciones deportivas les brinda otras posibilidades y contención”, indicó.

Encuentro de colonias de vacaciones en el Club de Pescadores. Foto: Elonce.

Los clubes abren sus puertas

Las entidades deportivas cumplen un rol central en la iniciativa. El presidente del Club de Pescadores, Eduardo Quiróz, valoró la experiencia y anticipó que buscarán sostenerla durante el año.

“Para nosotros es algo nuevo, pero muy positivo. El club va a acompañar con lo que tenga porque el trabajo con los chicos es muy importante”, expresó.

En la misma línea, José Luis Cian, del Club Echagüe, señaló que la institución facilita sus sedes para actividades deportivas y recreativas. “La idea es que puedan aprender a nadar, hacer deporte y sentirse contenidos”, afirmó.

La voz de los chicos

Los protagonistas también compartieron su entusiasmo. Varios comentaron que en la colonia aprendieron natación, participaron de juegos grupales y fortalecieron amistades.

“Aprendemos a nadar y a compartir”, resumió uno de los chicos de barrio Arenales. Las chicas que asisten a Rowing coincidieron en que el encuentro les permitió conocer a otros grupos y disfrutar una jornada diferente.

Con el cierre del verano cada vez más cerca, la experiencia deja una postal clara: integración, actividad física y acompañamiento comunitario como ejes de una propuesta que busca mucho más que entretenimiento.