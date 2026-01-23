Más de 80 chicos participan de la colonia del Club Paraná con pileta, deportes y propuestas educativas

La colonia del Club Paraná se consolida este verano como una de las opciones elegidas por las familias para que los chicos realicen actividades recreativas durante el receso escolar. Cada mañana, el predio recibe a decenas de niños que participan de propuestas deportivas, juegos al aire libre y espacios en la pileta.

El móvil de Elonce recorrió las instalaciones y dialogó con los responsables del espacio, quienes detallaron cómo se organiza la jornada y el crecimiento que viene teniendo la institución en los últimos años.

Propuesta deportiva y crecimiento institucional

Pablo, profesor de la colonia y trabajador del club, explicó que el movimiento se concentra principalmente en el turno mañana, mientras que por la tarde la pileta queda habilitada para socios.

“Estamos con las colonias a la mañana y actividad de pileta para los socios a la tarde. Después, durante el año tenemos fútbol masculino, femenino, futsal y otras disciplinas”, señaló.

Además, destacó que la entidad avanza con mejoras en otros sectores. “Están haciendo una puesta en valor de la caserita, el predio que está en Espejo, para crecer un poquito más y darle lugar a los chicos”, agregó, en referencia a obras que permitirán ampliar las actividades deportivas.

Profes de la colonia del Club Paraná. Foto: Elonce.

También indicó que quienes deseen asociarse pueden acercarse por la mañana para recibir información. “De 9 a 12 está la secretaría y ahí se les explica todo sobre actividades y cómo hacerse socios”, precisó.

Organización diaria y aprendizaje

Por su parte, la coordinadora Miriam Bauman detalló la cantidad de chicos que asisten y la modalidad de trabajo. “Tenemos entre 85 y 80 chicos que vienen todos los días. Cada uno tiene su profe y hacen una hora de natación, una hora de pileta y una hora de deporte”, explicó.

Según remarcó, la colonia no solo apunta al juego. “Se les da merienda, tratamos de mezclar cosas saludables y también actividades educativas. La idea es que no sea solo entretenimiento, sino que aprendan”, sostuvo.

Chicos en la colonia de vacaciones del Club Paraná. Foto: Elonce.

En ese marco, contó que recientemente realizaron una salida al balneario Thompson. “Hicimos un acuatlón y los chicos pudieron conocer el río, las profundidades y escuchar a los guardavidas. Muchos no habían tenido esa experiencia y los padres quedaron muy contentos”, relató.

También mencionó propuestas vinculadas al ambiente. “Trabajamos con materiales reciclables para armar juegos y enseñarles a cuidar el entorno”, añadió.

Participación y entusiasmo

Las edades van de 6 a 12 años y algunos grupos ya completaron los cupos disponibles. Sin embargo, desde la coordinación indicaron que todavía hay lugares en ciertas franjas y se mantiene una lista de espera.

Durante la visita, los propios chicos resumieron lo que más disfrutan del día a día. “Nadar”, “jugar al vóley” y “hacer deportes” fueron las respuestas más repetidas entre risas y juegos en la pileta.

Con una propuesta que combina recreación, deporte y aprendizaje, la colonia del Club Paraná continúa desarrollándose como un espacio de encuentro para niños y familias durante el verano en la ciudad.