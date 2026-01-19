El área de Deporte Adaptado desarrolla actividades de verano en el Centro Deportivo Raúl Alfonsín de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En el Centro Deportivo Raúl Alfonsín se desarrollan actividades de verano de deporte adaptado, una propuesta inclusiva impulsada por la Municipalidad de Paraná que convoca a niños y adolescentes en colonias con juegos, pileta y aprendizaje.
Desde el Centro Deportivo Raúl Alfonsín, ubicado en calle Dr. Bernardo Houssay 1798 de Paraná, se llevan adelante actividades de verano de deporte adaptado, una propuesta que ya transita su tercera semana y que tiene como objetivo principal la inclusión, el disfrute y el aprendizaje a través del deporte. En el lugar, profesores de educación física trabajan con niños y adolescentes en distintas sedes y turnos.
“Melina Silvestre y yo somos los profes que estamos a cargo del area de Deporte Adaptado de la Municipalidad”, explicó a Elonce Carlos Reynoso.
Actualmente, las colonias se desarrollan tanto en el Centro Deportivo Raúl Alfonsín como en el Atlético Echagüe Club.
Colonia, pileta y aprendizaje
Las actividades de verano de deporte adaptado incluyen jornadas diferenciadas según las edades. “Estamos los lunes y miércoles con el grupo adolescente, y los martes y los jueves por la mañana con los niños de 7 a 11 años”, indicó el profesor.
El eje principal de las propuestas es el agua. “A medida que van avanzando, se les va enseñando cosas básicas de natación para que puedan defenderse en el agua”, señaló. La adaptación es clave en cada encuentro.
“Después les brindamos los fundamentos de flotación, de propulsión”, explicó Reynoso, destacando que algunos chicos ya saben nadar y otros comienzan desde cero.
Una propuesta con continuidad todo el año
La convocatoria es numerosa y sostenida. “Acá tenemos entre 18 y 20 y en el otro club también”, contó el docente, remarcando el entusiasmo de los participantes.
El cronograma de verano se extenderá has el 14 de febrero, según confirmó Reynoso, y adelantó que el trabajo no se detiene allí: “Después continuamos todo el año haciendo otras actividades en este complejo”.